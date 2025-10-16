Σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε ο Δήμος Λευκωσίας, καθώς έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας από τους τρεις φιναλίστ για τον τίτλο European Rising Innovative City στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας 2025 (European Capital of Innovation Awards – iCapital Awards), ενώ η τελική απονομή των βραβείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Λευκωσία διαγωνίζεται για το σημαντικό αυτό βραβείο μαζί με τις πόλεις Aalborg (Δανία) και San Sebastian (Ισπανία).

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας απονέμονται σε πόλεις που πρωτοπορούν στην προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, αναφέρεται.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, από το 2014, τα iCapital Awards τιμούν πόλεις που επιδεικνύουν τολμηρή ηγεσία και δημιουργούν περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και χρηματοδοτείται από το Horizon Europe, το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τέλος την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση των προσπαθειών του για έναν σύγχρονο, βιώσιμο και καινοτόμο δήμο, που επενδύει διαρκώς στη γνώση, την τεχνολογία και τη συμμετοχή των πολιτών.