Η 91η Γενική Συνέλευση της Ηotrec αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, που διεξάγεται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προεδρίας, που αναλαμβάνει επισήμως η Κύπρος από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στην 91η Γενική Συνέλευση της Ηotrec, που πραγματοποιείται στην Πάφο, ο κ. Κουμής ανέφερε πως αποτελεί ένα συνέδριο στο περιθώριο, του οποίου, αναμένεται να ανακαλύψουν θέματα που απασχολούν τόσο την ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και τη βιομηχανία, που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της εστίασης.

Είναι συνέχισε, ένα θεσμοθετημένο συνέδριο από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι σίγουρα μεγάλη τιμή που διεξάγεται στην χώρα μας, κατέληξε ο κ. Κουμής.

Πηγή:ΚΥΠΕ