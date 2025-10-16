Νέα επιστολή απέστειλε ο δικηγόρος, Χρίστος Τριανταφυλλίδης προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη, εκ μέρους της πελάτισσάς του, Άννας Αριστοτέλους, με θέμα τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Στην επιστολή του, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου του 2025, ο κ. Τριανταφυλλίδης εκφράζει τη διαφωνία του με την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας, όπως ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, να παραμείνει η διερεύνηση της υπόθεσης στα «χέρια» της Αστυνομίας, παρά την άμεση εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Δύναμης.

«Είναι προφανές ότι η εμπλοκή του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και άλλων μελών της Δύναμης στις διαδικασίες αφαιρεί από την Αστυνομία τη δυνατότητα αντικειμενικής αλλά και υποκειμενικής ανεξαρτησίας», αναφέρει ο δικηγόρος, κάνοντας λόγο για «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας.

Στην επιστολή, η οποία δε φέρει εμπιστευτικό χαρακτήρα, ο κ. Τριανταφυλλίδης προειδοποιεί ότι η εν λόγω απόφαση υπονομεύει την αξιοπιστία της Νομικής Υπηρεσίας και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην πορεία ενδεχόμενων δικαστικών διαδικασιών στο μέλλον, εφόσον αυτές προκύψουν.

«Τολμώ να αναφέρω δε έντιμε κ. Γενικέ Εισαγγελέα ότι η απόφαση σας αναπόφευκτα οδηγεί και σε έλλειψη τουλάχιστον αντικειμενικής ανεξαρτησίας, αναφορικά με τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τη Νομική Υπηρεσία. Αποφάσεις, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν και τυχόν δικαστικές διαδικασίες στην άκρως υποθετική περίπτωση που ήθελε αποφασίσετε, με βάση τα άρθρα 113 και 114 του Συντάγματος να υπάρξουν τέτοιες», γράφει στην επιστολή.

Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη «η δικαιοσύνη δέχεται από την κοινωνία αφόρητη πίεση αντικειμενικής αμφισβήτησης και αυτό είναι πρωτοφανές από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας», για να προσθέσει ότι «αυτό είναι πολύ επικίνδυνο καθ' ότι η Δικαιοσύνη συνιστά το τελευταίο προπύργιο για τον πολίτη και επιβάλλεται να την εμπιστεύεται».

Εξάλλου, προσθέτει ότι η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται εις την ανακοίνωσή της (10/10/2025) κατά την άποψή του «δεν βοηθά καθόλου εις την ανατροπή της εν λόγω πολύ ανησυχητικής κατάστασης αναφορικά με την Δικαιοσύνη», αλλά «δυστυχώς το αντίθετο».

Η πελάτισσα του δικηγόρου, πρώην ανώτατη αξιωματικός των Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, επιφυλάσσεται των νομικών της δικαιωμάτων, ενώ η επιστολή κοινοποιήθηκε τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ