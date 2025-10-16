Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του αναφαίρετου δικαιώματός της για διασφάλιση της προστασίας των πολιτών της, παραμένει αποφασισμένη να διαφυλάξει την ειρήνη και την ασφάλεια και να προασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό του εκ μέρους του Υπουργού Αμυνας, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Δρ. Ελίκκος Ηλία, στην τελική φάση της άσκησης «ΤΑΜΣ ΙΡΙΣ 2025», που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, εξέφρασε ικανοποίηση γιατί όπως εξήγησε, διαπιστώθηκε «το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, πειθαρχίας και επαγγελματισμού του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς. Οι γυναίκες και οι άνδρες της Δύναμης απέδειξαν για ακόμη μία φορά τον λόγο για τον οποίο η Εθνική Φρουρά αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και αποφασιστικό παράγοντα αποτροπής απέναντι σε κάθε απειλή, καθώς και τον ακρογωνιαίο λίθο για την προάσπιση της ελευθερίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι «διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αστάθεια, οι έντονες κρίσεις και οι ραγδαίες ανακατατάξεις, τόσο στην περιοχή μας όσο και διεθνώς, επηρεάζουν σημαντικά και συχνά επανακαθορίζουν τις ισορροπίες ασφαλείας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο».

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνέχισε «η Κύπρος, ως το εγγύτερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, γεωπολιτικών ανταγωνισμών και συγκρουόμενων συμφερόντων, καλείται να διαδραματίσει ρόλο ενός πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας. Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών της περιοχής», ανέφερε.

Όπως είπε ο Υπουργός Αμυνας «το μήνυμα της σημερινής άσκησης είναι ξεκάθαρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του αναφαίρετου δικαιώματός της για διασφάλιση της προστασίας των πολιτών της, παραμένει αποφασισμένη να διαφυλάξει την ειρήνη και την ασφάλεια, και να προασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία».

Σημείωσε πως «μέσα από στοχευμένες ενέργειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών και αμυντικών προγραμμάτων - όπως το εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με φίλες χώρες, την ανάπτυξη και ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών, στοχεύουμε στη συνεχή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας».

Με αυτόν τον τρόπο, ανέφερε ο κ. Πάλμας «ως Υπουργείο Άμυνας διασφαλίζουμε όχι μόνο την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής μας, αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με τους εταίρους μας διεθνώς».

Απευθυνόμενος στους Ακολούθους Άμυνας φίλων χωρών που παρακολούθησαν την άσκηση ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Ταυτόχρονα συνεχάρη το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς που συμμετείχε στην ΤΑΜΣ ΙΡΙΣ-2025, ευχήθηκε «καλή δύναμη σε όλους» και τους κάλεσε να συνεχίσουν «με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια υπερηφάνεια» να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου είπε πως η άσκηση «αποτελεί ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, αλλά και ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εκπαίδευσης του προσωπικού μας, το οποίο με την άριστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων και οπλικών συστημάτων, απέδειξε στην πράξη το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγγελματισμού που διαθέτει».

Πρόσθεσε ότι «η εξέταση πλήθους σεναρίων και ειδικότερα η εκτέλεση αντικειμένων, συνδυασμένων και διακλαδικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει ότι η Εθνική Φρουρά είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης και να αποτελεί ένα αξιόπιστο πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας».

Απευθυνόμενος στο προσωπικό του οποίου όπως είπε ηγείται, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς είπε πως η σημερινή άσκηση τον «γέμισε υπερηφάνεια», πρόσθεσε πως αποτελεί την καλύτερη υποδοχή που θα μπορούσε να του έχει επιφυλάξει στην Δύναμη και σημείωσε πως «τέτοιες ασκήσεις, πέραν της ανάδειξης του αξιόμαχου της δύναμης, αποδεικνύουν τις διαρκείς προσπάθειες» που καταβάλλει το και προσφέρουν ανεκτίμητες εμπειρίες.

Αφού σημείωσε ότι «η Εθνική Φρουρά είναι ισχυρή» χάρη στο προσωπικό της, ο Αντιστράτηγος εξέφρασε ευχαριστίες στο Επιτελείο της ΕΦ, τους Διοικητές και τα Επιτελεία των Διοικήσεων, των Σχηματισμών, Τακτικών Συγκροτημάτων και Μονάδων για τον άρτιο σχεδιασμό, την οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης, και ιδιαίτερα τον Διοικητή της 2ης Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ, που είχε την ευθύνη υλοποίησης της Τελικής Φάσης.

Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στους συμμετέχοντες στην άσκηση που όπως είπε «ασκήθηκαν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά, γεγονός που αποδεικνύεται από τον συντονισμό και ακρίβεια των ενεργειών καθώς και την φονική ευστοχία των πυρών».

Ο κ. Θεοδώρου έκανε επίσης αναφορά στους «οπλίτες θητείας της 2025 ΕΣΣΟ, το νέο αίμα της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι, μόλις τρεις μήνες μετά την κατάταξή τους, επανδρώνουν αρκετά από τα οπλικά συστήματα που είδαμε σήμερα σε δράση, συνεχίζοντας επάξια το έργο των προκατόχων τους».

Στην άσκηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οπλικά συστήματα ΤΟΜΠ Λεωνίδας, ΑΜΧ-30 Β2, A-T-Akeron, ΤΟΜΠ VAB, P/M οβιδοβόλο, πολυβομβιδοβόλο 40 χιλιοστών, ΤΟR Μ1, ελικόπτερο ΑW-139, ελικόπτερα Gazelle και Augusta καθώς και αλεξιπτωτιστές οι οποίοι μετέφεραν την Ελληνική και Κυπριακή Σημαία καθώς και τη Σημαία της Εθνικής Φρουράς.

Σημειώνεται ότι την άσκηση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδας, βουλευτές, ακόλουθοι άμυνας και εκπρόσωποι ξένων χωρών, εκπρόσωποι της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, λειτουργοί κρατικών φορέων και Υπηρεσιών και Κοινοτάρχες των χωριών της περιοχής.



