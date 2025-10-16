Η Cyprus Airways ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα με την έναρξη νέας απευθείας πτήσης Λάρνακα – Ηράκλειο Κρήτης από τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα γραμμή θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Η Cyprus Airways, που λειτουργεί υπό την επωνυμία Charlie Airlines Ltd, διαθέτει έδρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και στόλο Airbus A320 και A220, απασχολώντας περισσότερους από 150 επαγγελματίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θάνος Πασχάλης, τόνισε ότι «η Αθήνα υπήρξε πάντα στην καρδιά του δικτύου μας, λειτουργώντας ως ζωτικής σημασίας πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν». Όπως πρόσθεσε, «με τη νέα γραμμή Λάρνακα – Ηράκλειο ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση, προσφέροντας περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές και στηρίζοντας τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης, Νίκος Ιωάννου, υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει το ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυό της, με προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι και Βηρυτό. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να ξεπεραστούν οι 200.000 επιβάτες από και προς την Ελλάδα έως το τέλος του 2025.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Ιωάννα Χατζηκωστή, λειτουργός Μάρκετινγκ & Πωλήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου, η οποία παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τονίζοντας ότι η Κύπρος διαθέτει 13 μνημεία της UNESCO, 70 γαλάζιες σημαίες, 700 ενδημικά είδη πτηνών και πάνω από 60 πιστοποιημένα μονοπάτια φυσιολατρικού τουρισμού.

Η Κύπρος παραμένει μία από τις σημαντικότερες αγορές για το “Ελευθέριος Βενιζέλος”, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στις διεθνείς αφίξεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, η κίνηση αυξήθηκε κατά 9% το 2025, φτάνοντας το 1,4 εκατ. επιβάτες, ενώ μόνο η Cyprus Airways διακίνησε 119.000 επιβάτες το πρώτο εννεάμηνο (+69% σε σχέση με πέρσι).

Η εταιρεία, πιστοποιημένη από τον οργανισμό IOSA, τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, ενώ επενδύει σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας με τη χρήση πιο αποδοτικών αεροσκαφών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών, με στόχο μια πιο “πράσινη” και συνδεδεμένη Μεσόγειο.