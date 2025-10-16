Στην πρωινή εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Γεν. Διευθυντής Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου-ΣΑΕΚ, κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, έκανε παρέμβαση με αφορμή το υπάρχον ζήτημα σχετικά με τις νέες προτάσεις νόμου κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, τη δεδομένη στιγμή, υπάρχει δύο προτάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορά την Τρίτη Ηλικία και την έκδοση ασφάλειας αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο προαναφερόμενος Σύνδεσμος δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο συγκεκριμένων προτάσεων.



Αρχικά, κατά τον κ. Αθανασιάδη, να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι «διαχρονικό». Επιπρόσθετα, ο ίδιος είπε ότι σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν κατέχει ασφάλεια αυτοκινήτου λόγω άρνησης εξασφάλισης της από τις ασφαλιστικές εταιρείες, έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιείται ο «μηχανισμός» που ονομάζεται «Κοινοπραξία Ασφαλιστών».





Ακολούθως ο κ. Αθανασιάδης είπε ότι βάσει δεδομένων, «γύρω στους 75.000 Κύπριους» πολίτες που κατέχουν άδεια οδηγού «είναι άνω των 70». «Από αυτές τις 75000, οι 3000 βρίσκονται στη Κοινοπραξία, ενώ οι υπόλοιπες 72.000 είναι σε ασφαλιστικές εταιρείες» ανέφερε επίσης.



Διαβάστε επίσης: Βουλευτές: Ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι

Ο κ. Ανδρέας Αθανασιάδης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με το ζήτημα άρνησης ασφάλισης αυτοκινήτου σε άτομα Τρίτης Ηλικίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες, δήλωσε ότι δεν υφίσταται.

Συμπληρωματικά, ο κ. Αθανασιάδης, αναφορικά με το ζήτημα υπερχρέωσης ασφάλιστρων ανέφερε ότι «η ηλικία είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν όταν θα εκδοθεί ένα ασφάλιστρο».

Δήλωσε ακόμη ότι «Εάν έχουμε 2 από τις 23 ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες υπερχρεώνουν πρέπει να τις απομονώσουμε», ούτως ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. «Εάν όμως το πρόβλημα οφείλεται σε άλλους παράγοντες που οι ηλικιωμένοι πληρώνουν υψηλό ασφάλιστρο, τότε η θεραπεία είναι διαφορετική», είπε στη συνέχεια.



«Εάν θεωρούμε ότι σε αυτή τη ηλικιακή ομάδα γίνονται πολλά ατυχήματα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα; Με το να μειώσουμε το ασφάλιστρο τους δεν λύνει το πρόβλημα» δήλωσε στην συνέχεια.