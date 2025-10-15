Η Κύπρος, μιλώντας στη 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στο πλαίσιο του διαλόγου με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βολκέρ Τουρκ, επανέλαβε τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση του συστήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Όπως υπογράμμισε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Μαρία Μιχάηλ, «η ενίσχυση του πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είναι ουσιώδης» και η Κύπρος «υποστηρίζει πλήρως την εντολή του Ύπατου Αρμοστή και εκτιμά το έργο του για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο».

Η κ. Μιχάηλ τόνισε ότι η χώρα, ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη «συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία» με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή, εκφράζοντας προσδοκία «περαιτέρω ενίσχυσης των ανταλλαγών και της συνεργασίας».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία επαρκούς χρηματοδότησης του Γραφείου, «ώστε τα συμβατικά όργανα, οι Ειδικές Διαδικασίες και οι ερευνητικοί μηχανισμοί να μπορούν να εκπληρώνουν πλήρως τις εντολές τους».

Η Κύπρος, όπως ανέφερε, έχει «αυξήσει σημαντικά την εθελοντική της συνεισφορά» προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή και «θα συνεχίσει να το πράττει, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της να συμβάλει στην πλήρη υλοποίηση της εντολής του».

Κλείνοντας η κ. Μιχάηλ «επαναβεβαίωσε τη σταθερή υποστήριξη και δέσμευση της χώρας στον πολυμερή χαρακτήρα του ΟΗΕ και στην ευθύνη να σεβόμαστε, να προστατεύουμε και να προάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω».

Επίσης εξέφρασε ενδιαφέρον να ακούσει τις απόψεις του Ύπατου Αρμοστή για τις «προκλήσεις και ευκαιρίες της εντολής του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας UN80».

Πηγή: ΚΥΠΕ