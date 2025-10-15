Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι μετά από καταδίωξη 17χρονος στη Λεμεσό που οδηγούσε κλοπιμαίο αυτοκίνητο, ενώ εναντίον του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διάρρηξη και κλοπή από κατοικία. Υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό ναρκοτέστ, με το αποτέλεσμα να βγαίνει θετικό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, γύρω στις 12:45 το μεσημέρι της Τετάρτης, μέλος της ομάδας Ζ εντόπισε αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταγγελθεί χθες ως κλοπιμαίο. Στο σήμα του αστυνομικού για να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία διέπραξε σειρά τροχαίων αδικημάτων, πριν το αυτοκίνητο συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα και ακινητοποιηθεί σε τοίχο οικίας.

Παρά την προσπάθεια του να διαφύγει πεζός, ο οδηγός ανακόπηκε από το μέλος της ομάδας Ζ και συνελήφθη για αυτόφωρα τροχαία αδικήματα, ενώ από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ανήλικο, ηλικίας 17 χρόνων, κάτοικο Λεμεσού.

Οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε πως εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για νυχτερινή διάρρηξη και κλοπή κατοικίας στη Λεμεσό, από όπου κλάπηκε χρηματικό ποσό 580 ευρώ και η οποία είχε καταγγελθεί στις 28 Σεπτεμβρίου.

Ως εκ τούτου, επανασυνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σε σωματική έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή του γυάλινο σκεύος καπνίσματος, με ίχνη καμένης ουσίας που μοιάζει με μεθαμφεταμίνη. Εντοπίστηκε επίσης διάφανο σακουλάκι με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης μεικτού βάρους 12 γραμμαρίων, ενώ θετικό ήταν το αποτέλεσμα προκαταρκτικού ναρκοτέστ.

Ο 17χρονος συνελήφθη και για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή ναρκωτικών καθώς και για την υπόθεση κλοπής του αυτοκινήτου, ενώ ανακρίνεται με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για ανήλικους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και την Τροχαία Λεμεσού.