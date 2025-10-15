Την ώρα που οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν για τους ρυθμούς ανάπτυξης, η πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας ψάχνει διέξοδο από τα μεγάλα και πιεστικά προβλήματα επιβίωσης, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ζητώντας τη στήριξη του λαού στις βουλευτικές εκλογές «γιατί ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για την πρόοδο και την προκοπή της κοινωνίας».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ χαιρέτησε, το βράδυ της Τετάρτης, εκδήλωση για τα 50χρονα του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννηση Προσφύγων», στη Λεμεσό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα της κοινωνίας που, όπως είπε, ψάχνει διέξοδο σε θέματα όπως το στεγαστικό, την ακρίβεια, τις ανισότητες, την περιθωριοποίηση και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.

«Σε αυτά επικεντρώνεται η καθημερινή πολιτική δράση του ΑΚΕΛ με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις», συνέχισε και πρόσθεσε πως «η Κύπρος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βασικούς κοινωνικούς δείκτες».

Σημείωσε εξάλλου ότι, ενώ χιλιάδες Κύπριοι αδυνατούν να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες, τα χαμηλά αλλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα πιέζονται από την ακρίβεια, οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, όπως και τα κοινωνικά επιδόματα, «πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες για τους ρυθμούς ανάπτυξης».

Αυτήν την ανάπτυξη, ανέφερε ο Στέφανος Στεφάνου, δεν τη ζουν τα νέα ζευγάρια «που στριμώχνονται σε βοηθητικές κατοικίες ή μένουν με τους γονείς τους, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ούτε την ζουν οι εργαζόμενοι που διερωτώνται πώς θα καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού ο μισθός δεν φτάνει». Επίσης, πρόσθεσε, δεν τη ζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι «που φυτοζωούν και αδυνατούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και δεν τη ζουν οι φοιτητές που δουλεύουν για να σπουδάσουν και που όταν καταφέρουν ν’ αποφοιτήσουν, εργοδοτούνται με μισθούς των 800 και 900 ευρώ».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, σημείωσε, «το ΑΚΕΛ δεν μένει με σταυρωμένα χέρια, ούτε περιορίζεται σε στείρα κριτική, αλλά προχωρεί με προτάσεις, τολμά με πρωτοβουλίες, ασκεί πολιτική πίεση ως η ισχυρή, δοκιμασμένη και αποτελεσματική δύναμη αντιπολίτευσης».

Υπενθύμισε πως είναι τα ΑΚΕΛ που πίεσε έντονα την Κυβέρνηση για να υιοθετήσει την πρόταση του για μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, «που τόλμησε ν’ ανοίξει το θέμα της ανεξέλεγκτης αγοράς γης από εύπορους πολίτες ξένων χωρών, που εκτοξεύει τις τιμές των ακινήτων και αποκλείει το μέσο Κύπριο, που τόλμησε να πάρει στη Βουλή την πρόταση για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών ενέργειας».

Είναι το ΑΚΕΛ, συνέχισε, που πίεσε και πέτυχε να μην επιβληθούν οι πράσινες φορολογίες, που πέτυχε ν’ αναβληθεί η φορολογία του «Πληρώνω Όσο Πετώ», μέχρι να υλοποιηθούν οι απαραίτητες υποδομές και είναι το κόμμα που θέτει θέμα φορολόγησης του πλούτου, της μεγάλης αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και της κατάργησης της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

Λέγοντας πως το σύνθημα του κόμματος «Δύναμη για το Λαό», δεν είναι επιγραφή αλλά ο λόγος ύπαρξης και η κινητήρια δύναμη δράσης του, ο κ.Στεφάνου κάλεσε το λαό να το στηρίξει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αλλά και σε κάθε εκλογική μάχη.

«Γιατί ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για τους πολλούς, δύναμη για τους αδύναμους, δύναμη για την κοινωνία, δύναμη στην πράξη. Σημαίνει δύναμη για την πρόοδο και την προκοπή της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Μέσα από την κάλπη των βουλευτικών, διαμήνυσε ο κ.Στεφάνου, το ΑΚΕΛ πρέπει να βγει ακόμα πιο ισχυρό, υποδεικνύοντας πως, εάν είχε μια ακόμη έδρα στη Βουλή, τον περασμένο Δεκέμβριο θα είχε περάσει η πρότασή του για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και τα έσοδα θα δίνονταν για τη στήριξη δανειοληπτών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις των δανείων τους.

Την ίδια ώρα τόνισε πως ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει και δύναμη για την Κύπρο, αφού όπως ανέφερε «είμαστε η πολιτική δύναμη που με συνέπεια στέκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό η οποία να τερματίζει την τουρκική κατοχή και να επανενώνει τον τόπο και το λαό μας».

Είμαστε, συνέχισε, εκείνη η δύναμη που αρνείται να παραδώσει τη μισή Κύπρο στην Τουρκία, που χωρίς παλινδρομήσεις, αντιφάσεις και πισωγυρίσματα εργάζεται με συνέπεια και ξεκάθαρη πολιτική γραμμή για να επανενωθεί ο τόπος, για να σημάνει η ώρα της επιστροφής, για να ζήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε μια Κύπρο ειρηνική και ασφαλή.

Συγχαίροντας την «Αναγέννηση Προσφύγων», για το έργο που επιτελεί, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχήθηκε όπως σύντομα «ξημερώσει η μέρα που το συρματόπλεγμα θα σηκωθεί για να πάρουν οι πρόσφυγες ελεύθεροι το δρόμο της επιστροφής».

Πηγή: ΚΥΠΕ