Τέλος στη διαχρονική γάγγραινα των κινητών εντός των Κεντρικών Φυλακών, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αυστηρό νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης, «η τροποποίηση του νόμου αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης για πρόληψη κ αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής εγκληματικότητας αλλά και στην τήρηση της τάξης και της ευνομίας στις Κεντρικές Φυλακές».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης δύο ετών, καθώς και πρόστιμο 6.000 ευρώ, για όσους κρατούμενους εντοπιστούν με κινητό τηλέφωνο ή για όσους επισκέπτες επιχειρήσουν να το περάσουν εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ακόμη πιο βαριές είναι οι “καμπάνες” για τα μέλη του προσωπικού των φυλακών.

Για την εισαγωγή ή εξαγωγή κινητού από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η νέα νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Μάριος Χαρτσιώτης, είναι ανεξάρτητη από το σύστημα απενεργοποίησης κινητών, το οποίο βρίσκεται ήδη στα σκαριά – σε συνέργεια με το Υπουργείο Μεταφορών.