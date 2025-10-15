Την ετοιμότητά του να συνδράμει στην προσπάθεια για ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, εξέφρασε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αναφέρει ότι το Επιμελητήριο παρακολουθεί «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον» την πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας για ενεργό συμβολή στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Ως εκ τούτου, έχουμε αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη εκφράζοντας την ετοιμότητα και την πρόθεση του Επιμελητηρίου να συνδράμει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην εθνική αυτή προσπάθεια», σημειώνει.

Το ΕΤΕΚ, αναφέρει, «ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, διαθέτει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που καταβάλλει η Δημοκρατία». Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο δηλώνει την ετοιμότητά του να συνεργαστεί με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είτε μέσω συμμετοχής σε επιτροπές και τεχνικές ομάδες, είτε με παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί, προσθέτει.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συμβολή της Κύπρου σε αυτή την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή προσπάθεια θα αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τον ρόλο της χώρας μας ως γέφυρα ειρήνης, τεχνογνωσίας και σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρει ο κ. Κωνσταντή.

Πηγή: KYΠΕ