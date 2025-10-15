Την πεποίθηση ότι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς θα εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας της ΕΦ προς αντιμετώπιση των πολύπλοκων και απρόβλεπτων καταστάσεων, εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, δεχόμενη την Τετάρτη τον νέο Αρχηγό ΕΦ, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του.

Από την πλευρά του, ο νέος Αρχηγός της ΕΦ τόνισε πως στόχος πρέπει να είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, καλωσορίζοντας τον κ. Θεοδώρου, η Πρόεδρος της Βουλής του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη δύσκολη αποστολή που αναλαμβάνει και εξέφρασε την ετοιμότητα της ίδιας και της καθ’ ύλην αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας να σταθεί αρωγός στο έργο του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το έργο του προκατόχου του και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος Αρχηγός θα εργαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς προς αντιμετώπιση των πολύπλοκων και απρόβλεπτων καταστάσεων.

Συναφώς, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος Αρχηγός, λόγω και της θητείας του στη διοίκηση της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, θα ανταποκριθεί πλήρως στην εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, την προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, απασχόλησε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την Πρόεδρο της Βουλής να εκφράζει την ελπίδα ότι η συμφωνία για τη Γάζα θα εφαρμοστεί.

Ο νέος Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην Πρόεδρο της Βουλής, τη διαβεβαίωσε για τη συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή και εξέφρασε την ετοιμότητά του να εκτελέσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα το έργο που του έχει ανατεθεί, ώστε η Εθνική Φρουρά να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ