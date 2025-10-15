Η Λευκωσία θα φιλοξενήσει το 8ο Διεθνές Συνέδριο για Καταστροφές και Κινδύνους (IDRC 2025) στο οποίο θα συμμετάσχουν ερευνητές και επαγγελματίες από 17 χώρες.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Λευκωσίας είναι «Τεχνητή Νοημοσύνη, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εμβυθιστικές Λύσεις για την Αντιμετώπιση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών» και θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, στο Κέντρο Αριστείας Cyens και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Λευκωσίας.

Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές για την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση από καταστροφές. Σημειώνεται ότι η φετινή διοργάνωση έρχεται σε κομβική στιγμή για την Κύπρο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσφατα αναγνωρίσει τη χώρα ως περιφερειακό πυροσβεστικό κόμβο.

Ο Δήμος Λευκωσίας προσθέτει ότι το IDRC 2025 θα φιλοξενήσει κορυφαίους παγκοσμίως ηγέτες στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων όπως οι Prof. Walter Ammann, Prof. Yiorgos Chrysanthou, Prof. Rajib Shaw, Prof. Yuichi Ono, Prof. Dilanthi Amaratunga, Prof. Gavriil Xanthopoulos και Prof. Michael Havbro Faber σε συνεργασία με ειδικούς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Αναφέρει περαιτέρω ότι ερευνητές και επαγγελματίες από 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Κίνας, του Ιράν, του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Ιορδανίας και της Ινδίας, θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές εισηγήσεις που συνδυάζουν αιχμηρή έρευνα με πρακτικές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις με κορυφαίους διεθνείς ομιλητές, συζητήσεις πάνελ με ειδικούς από διαφορετικά πεδία, εργαστήρια με θεματολογία αιχμής, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και έξυπνα συστήματα για πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών, εμβυθιστικές τεχνολογίες (VR/AR) για εκπαίδευση και διαχείριση κρίσεων,ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες πόλεις απέναντι σε κλιματικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

Οι εγγραφές, σημειώνει ο Δήμος συνεχίζονται, δίνοντας την ευκαιρία για συμμετοχή στη διεθνή κοινότητα ανθεκτικότητας, που συναντιέται φέτος στη Λευκωσία, προσθέτοντας ότι το IDRC 2025 απευθύνεται σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη διαχείριση καταστροφών, όπως δήμους, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και ανεξάρτητους επαγγελματίες.

