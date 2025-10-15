Στην επικαιρότητα είναι τις τελευταίες μέρες η Αλυκή Λάρνακας με αφορμή δυο αυτοκίνητα που κόλλησαν εδώ και μια βδομάδα.

Η Αλυκή της Λάρνακας σύμφωνα με το visitcyprus είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυκή στην Κύπρο και είναι έκτασης 2,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το 1997 ανακηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή βάσει της κυπριακής νομοθεσίας περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Είναι μια σημαντική προστατευόμενη περιοχή (Συνθήκη Ramsarκαι Δίκτυο NATURA 2000) κι ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους στην Ευρώπη για τα υδρόβια πτηνά.

Σύμφωνα με τον θρύλο, η ιστορία για την αλμύρα της λίμνης έχει ως εξής: ο Άγιος Λάζαρος ζήτησε από μια ηλικιωμένη γυναίκα να του δώσει φαγητό και ποτό και όταν εκείνη αρνήθηκε - υποστηρίζοντας ότι τα αμπέλια της είχαν στερέψει - ο Άγιος Λάζαρος της απάντησε «είθε τα αμπέλια σου να είναι στεγνά και να γίνουν μια αλυκή για πάντα». Μια πιο επιστημονική εξήγηση είναι ότι το αλμυρό νερό διαπερνά τα πορώδη πετρώματα ανάμεσα στη λίμνη και τη θάλασσα, καθιστώντας το νερό πολύ αλμυρό.

Τον Μεσαίωνα, το αλάτι ήταν τόσο άφθονο που έγινε ένα από τα βασικά προϊόντα εξαγωγής της Κύπρου. Η συγκομιδή και η πώληση του αλατιού ήταν αυστηρά ελεγχόμενα και φορολογούνταν.

Η τελευταία συγκομιδή αλατιού έγινε το 1986. Δείτε εδώ σχετικό βίντεο.