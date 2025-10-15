Χωρίς ρεύμα παρέμειναν με το καλημέρα περιοχές της Λευκωσίας

Συγκεκριμένα, βλάβη στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται σε Λακατάμεια, Ανθούπολη, Δευτερά και Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου προέκυψε πρόβλημα στο σύστημα παραγωγής και ηλεκτροδότηση επανήλθε γύρω στις 7:15.

Τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:33, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Η παροχή αποκαταστάθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.