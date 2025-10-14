Για οχήματα που περιλαμβάνονται κατά την 40ή και την 41η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate) ενημερώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Τα οχήματα περιλαμβάνουν μοτοσυκλέτα Honda, επιβατικό αυτοκίνητο Dacia Duster κατασκευής 2024-2025, τροχόσπιτο βαν Crosscamp Base X κατασκευής 2022-2024, επιβατικό αυτοκίνητο Hyundai i20, i20N και BAYON κατασκευής 2021-2023, μοτοσυκλέτες Ducati Panigale V4, STD-S-R-SL-SP, Streetfighter V4 και STD-S-SP κατασκευής 2018-2025, επιβατικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz eCitan και μικρό φορτηγό ίδιας μάρκας T-Klasse κατασκευής 2024, φορτηγό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων Renault Trucks MASTER4, MASTER4E κατασκευής 2024-2025, επιβατικό όχημα Mini Cooper και Countryman κατασκευής 2025, επιβατικά οχήματα BMW 2series, iX2, X2, iX1, X1 κατασκευής 2025 και επιβατικά οχήματα Toyota Proace, Proace Verso, κατασκευής 2025.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες ή εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].