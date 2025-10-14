Ο ουρανός του φετινού φθινοπώρου χαρίζει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στους παρατηρητές. Συγκεκριμένα, ο κομήτης C/2025 A6 (Lemmon) είναι πλέον ορατός, προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες παρατήρησης κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές του μήνα Νοέμβρη, σύμφωνα με τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας.



Σύμφωνα με τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας, ο κομήτης ανακαλύφθηκε αρχικά στις 3 Ιανουαρίου 2025 από το Mount Lemmon Survey στην Αριζόνα (ΗΠΑ). Ο συγκεκριμένος κομήτης ανήκει στους μακράς περιόδου κομήτες, ενώ χαρακτηρίζεται με τροχιά διάρκειας περίπου 1.300 ετών.









Να σημειωθεί ακόμη ότι θα φτάσει στο περιήλιό του (πλησιέστερη προσέγγιση στον Ήλιο) στις 8 Νοεμβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 0,53 AU (79 εκατομμύρια χλμ) από τον Ήλιο. Η πλησιέστερη προσέγγιση στη Γη θα είναι κατά την 21η Οκτωβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 0,596 AU (89 εκατομμύρια χλμ).



Φωτεινότητα και προβλέψεις



Κατά τον Κυπριακό Οργανισμό Αστρονομίας, ο Lemmon έχει ήδη φτάσει σε λαμπρότητα περίπου μέγεθος 5,3, καθιστώντας τον ορατό με κιάλια. Παράλληλα, οι πιο πρόσφατες προβλέψεις (COBS, BAA, TheSkyLive) δείχνουν ότι μεταξύ 20 και 25 Οκτωβρίου μπορεί να φτάσει σε μέγεθος 4,0 ή και φωτεινότερο, καθιστώντας τον οριακά ορατό με γυμνό μάτι από περιοχές με σκοτεινό ουρανό.

Σε φωτογραφίες και τηλεσκοπική θέα, εμφανίζει πράσινη κόμη (λόγω εκπομπής του ριζικού C₂) και ουρά μήκους περίπου μισής έως μίας μοίρας.



Θέση και οδηγίες παρατήρησης (Κύπρος – Ελλάδα)



Με βάση την ίδια δημοσίευση του ΚΟΑ - CA, o κομήτης αυτή την περίοδο κινείται κάτω από τη Μεγάλη Άρκτο, διασχίζοντας τους αστερισμούς Θηρευτικών Κυνών (Canes Venatici) και Βοώτη (Boötes), κοντά στο λαμπρό αστέρι Αρκτούρο.

Από την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι ορατός χαμηλά στα βορειοδυτικά, περίπου 75–90 λεπτά μετά τη δύση του Ήλιου (δηλαδή μεταξύ 8:00 και 8:45 μ.μ. στα μέσα Οκτωβρίου).

Κάθε νύχτα ανεβαίνει λίγο ψηλότερα, ενώ η καλύτερη περίοδος παρατήρησης αναμένεται μεταξύ 19 και 27 Οκτωβρίου, όταν η Σελήνη απουσιάζει από τον ουρανό.



Για βέλτιστη παρατήρηση:

Επιλέξτε περιοχή μακριά από τα φώτα της πόλης, με καθαρό ορίζοντα προς Βορειοδυτικά.

Χρησιμοποιήστε κιάλια 8x40 ή 10x50 ή ένα μικρό τηλεσκόπιο.

Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για τουλάχιστον 20 λεπτά.



Επιστημονική σημασία



Όπως αναφέρει ο Κυπριακός Οργανισμός Αστρονομίας, οι κομήτες όπως ο Lemmon αποτελούν απομεινάρια του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος. Η παρατήρηση και καταγραφή τους βοηθούν στην κατανόηση των πρώτων φάσεων σχηματισμού των πλανητών και των οργανικών ενώσεων που συνέβαλαν στην εμφάνιση ζωής στη Γη. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αστρονομίας καλεί τους φίλους της αστρονομίας να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους και να τις μοιραστούν μέσω των κοινωνικών μας δικτύων.