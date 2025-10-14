Ο Μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρύσανθου, εμφανίστηκε στο Μεσημέρι και Κάτι και έδωσε τη μετεωρολογική πρόβλεψη μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα είπε ότι «Για τις επόμενες μέρες δεν υπάρχει ενδεχόμενο σημαντικών βροχών. Ο καιρός παραμένει αίθριος, κάποιες παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κοντά στους 27 σε εσωτερικό και παράλια, περίπου στους 17 στα ορεινά και θα είμαστε κοντά στις μέσες μετεωρολογικές τιμές της εποχής τις επόμενες μέρες, χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή. Ενδεχομένως η Κυριακή να μας δώσει βροχές στα ορεινά, όμως μέχρι και το Σάββατο, ένας κυρίως αίθριος καιρός με παροδικούς ανέμους, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στην πρόγνωση. Δε διαφαίνεται κάποιο σκηνικό βροχής, μέχρι το τέλος του μήνα, ελπίζουμε να αλλάξει η πρόγνωση».

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.