Ο Χαράλαμπος Θεόπεμπτου μίλησε στο SigmaLive σχετικά με τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11/10 εναντίον του δρόμου, ο οποίος ενδέχεται να περνά μέσα από το δάσος της Αθαλάσσας. Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από το κίνημα «Μαζί για την Αγλαντζία».

Αρχίζοντας έθιξε το θέμα ενός μακρόπνοου σχεδιασμού από την πολεοδομία, για να ενωθούν οι περιοχές Λατσιά, Αγλαντζιά και Παλλουριώτισσα. «Η μανία τους να κάνουν δρόμους ξεκινά επί εποχής Γιώργου Βασιλείου. Από τότε ήθελαν να απλώσουν δρόμο σχίζοντας το Εθνικό πάρκο της Αθαλάσσας. Η κατακραυγή του κόσμου ήταν σε τέτοια επίπεδα που διέκοψαν προσωρινά τα σχέδια τους για την εξυπηρέτηση τους, τοποθετώντας κάγκελα για να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο».

Συνέχισε λέγοντας ότι το πλάνο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε φάσεις, οι οποίες παραπλανούν «Σε πρώτη φάση θέλουν να επεκτείνουν τον δρόμο της Λεωφόρου Ακαδημίας, μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και να φθάσουν μέχρι τον δρόμο που διασχίζει σήμερα το δάσος της Αθαλάσσας. Επεκτείνοντας έτσι την Λεωφόρο Ακαδημίας. Θα πραγματοποιούν σιγά, σιγά τις φάσεις για να έχουν να λένε ότι κάνουν μικρά δρομάκια και δεν θα επηρεάστει το περιβάλλον. Μηδέν ευαισθησία»

Συμπλήρωσε ότι, ο κυκλικός κόμβος που καταλήγει από η Ακαδημίας από την άλλη μεριά προς την Λάρνακος, έχει κάνει μεγάλη οικολογική ζημιά «Για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο, δε φτάνει που έχουν αποψιλωθεί 300τμ δένδρων για υλοποιηθεί εκείνος ο κυκλικός κόμβος, τώρα πρόκειται να περάσει ο δρόμος κυριολεκτικά μέσα από το Εθνικό πάρκο Ακαδημίας και να το κόψει στα δύο».

Καταλήγοντας είπε ότι «Εφαρμόζουν σαλαμοποίηση, δεν υπάρχει καμία ευαισθησία για το περιβάλλον. Όλοι οι ΥΠΕΣ διαχρονικά, τάσσονται υπέρ της ματαίωσης των έργων, όμως άλλα γίνονται. Η μόνη τους έννοια είναι το οικονομικό κέρδος, τονίζοντας ότι τα οδικά έργα γίνονται για πρακτικούς λόγους. Θα βοηθήσουν δήθεν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, χωρίς να υπολογίζουν ότι τα αυτοκίνητα περνούν μέσα από δάση και γειτονιές».\

Το κίνημα «Μαζί για την Αγλαντζιά» μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε υποστηρίζει ότι, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ένας φαύλος κύκλος. Η «ψηφίδα» όπως αναφέρει ενέχει σημαντικό ρόλο στη ΜΗ άμβλυνση τού Κυκλοφοριακού Προβλήματος.

«Η Ε.Ε. μάς έθεσε όριο μείωσης των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2030. Αν δεν το πετύχουμε, θα μας επιβάλουν μνημόνιο και θα ελέγχουν τα οικονομικά μας». Διατυπώνει χαρακτηρίστικά.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αυτή η... ΨΗΦΙΔΑ, όπως παρουσιάζεται, της επέκτασης τής Λεωφόρου Ακαδημίας, ενέχει σημαντικό ρόλο στη ΜΗ άμβλυνση τού Κυκλοφοριακού Προβλήματος που ταλανίζει ολόκληρη τη Λευκωσία.

Και αυτό διότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα… κύκλου. Ενός φαύλου κύκλου. Το καλύτερο παράδειγμα, είναι όσα έγιναν στην είσοδο της Λευκωσίας. Αυτοκινητόδρομος 4 λωρίδων, μετά έγινε 6 λωρίδων μέχρι την Αλάμπρα. Μετά είπαν ότι είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ο ανισόπεδος κόμβος παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. ΦΡΑΚΑΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ.

Τώρα θέλουν νέον ανισόπεδο κόμβο, τον κόμβο Σταυρού (ΑΗΚ), για να ενωθεί δυτικά με τη Λεωφ. Σταυρού και ανατολικά με την Οδό Αγ. Γεωργίου (Φυτωρίου). Και ακόμη έναν νέον πρωταρχικής σημασίας δρόμο, προς το κέντρο της Λευκωσίας, που θα διχοτομήσει την Αγλαντζιά με τα αυξημένα καυσαέρια σε βάρος της υγείας των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών. Αυτός ο δρόμος θα γίνει με την επέκταση τής Λεωφ. Ακαδημίας που θα ενωθεί με την Οδό Αγ. Γεωργίου, διχοτομώντας έτσι και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.

Και αυτά για να επιλυθεί το κυκλοφοριακό. Οποία αφέλεια! Διότι, με στοιχεία του Τ.Δ.Ε. του 2009, δέκα (10) χιλιάδες οχήματα θα διερχόντουσαν από την Λεωφ. Ακαδημίας καθημερινώς.

Η Κυβέρνηση, πέραν του σπασίματος του φαύλου κύκλου, πρέπει να επιτύχει τη μείωση τών εκπομπών καυσαερίων καθώς η Ε.Ε. μάς έθεσε όριο μείωσης των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2030. Αν δεν το πετύχουμε, θα μας επιβάλουν μνημόνιο και θα ελέγχουν τα οικονομικά μας.

Ως πρώτο μέτρο, η Κυβέρνηση εφάρμοσε τη στάθμευση στο Γ.Σ.Π. και τη μετεπιβίβαση σε λεωφορεία, τα οποία, χωρίς αποκλειστική λωρίδα, αλλά με μερικά λεπτά προτεραιότητας στα φώτα Καλησπέρα, απέδειξαν την επιτυχία του εγχειρήματος. Στο Γ.Σ.Π. σταθμεύουν περίπου 750 Ι.Χ. κάθε εργάσιμη μέρα. Άρα, θα έχουμε σε ένα χρόνο περίπου 190.000 Ι.Χ. εκτός των αστικών περιοχών και του κέντρου της Λευκωσίας κατά τις ώρες αιχμής.

Υπόσκαψη αυτής της προσπάθειας, θα είναι η πραγματοποίηση τής εμμονής του Τ.Δ.Ε. και της Πολεοδομίας να κατασκευαστεί ο κόμβος Σταυρού και η επέκταση τής Λεωφόρου Ακαδημίας. Διότι αυτά τα έργα θα κάνουν χώρο για νέα Ι.Χ., τα οποία θα προκαλέσουν μερική εγκατάλειψη τού συστήματος μετεπιβίβασης, και άρα αύξηση στις εκπομπές καυσαερίων. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην πετύχουμε το όριο της μείωσης το 2030, και τότε θα μας φορέσουν «χειροπέδες» που θα τις πληρώσουμε πολύ ακριβά!