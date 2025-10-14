Δεκαέξι χρόνια μετά το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή, η Κύπρια Παραολυμπιονίκης της άρσης βαρών γράφει τη δική της ιστορία υπέρβασης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καΐρου.

Η Μαρία Μάρκου Πίκκουα, Κύπρια πρωταθλήτρια και εκπρόσωπος της χώρας στην παραολυμπιακή άρση βαρών, συγκινεί με μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, 16 χρόνια μετά το τροχαίο ατύχημα που την καθήλωσε σε αμαξίδιο.

«13 Οκτωβρίου 2009: Η μέρα που λύγισα… αλλά δεν έσπασα», γράφει η αθλήτρια, αναπολώντας τη στιγμή που άλλαξε οριστικά τη ζωή της. Όπως τονίζει, «το αμαξίδιο δεν ήταν το τέλος, ήταν η αρχή μιας νέας πορείας» — μιας πορείας γεμάτης δοκιμασίες, αλλά και μεγάλες νίκες, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και στην ψυχή της.

Σήμερα, η Μαρία βρίσκεται στο Κάιρο της Αιγύπτου, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο, και στέλνει ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας:

«Η ζωή μου απέδειξε ξανά και ξανά πως τα όρια υπάρχουν μόνο για να τα ξεπερνάμε. Δεν μετράνε τα εμπόδια που συναντάμε — μετράει η δύναμη με την οποία στεκόμαστε απέναντί τους.»

Η Κύπρια Παραολυμπιονίκης δεν αντιμετωπίζει το παρελθόν της με λύπη, αλλά με περηφάνια και πίστη:

«Το σώμα μπορεί να περιορίζεται, αλλά το πνεύμα, τα όνειρα και η θέληση δεν έχουν σύνορα.»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Μάρκου Πίκκουα αφιερώνει το ταξίδι της «σε όλους όσοι παλεύουν, σε όλους όσοι σηκώνονται ξανά μετά από την πτώση»:

«Δεν είμαι πια ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι παραπάνω. Είμαι η απόδειξη ότι η θέληση είναι πιο βαριά κι από τον μεγαλύτερο αλτήρα.»



