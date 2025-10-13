Η Κύπρος σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, μιλώντας προχθές Σάββατο, στην Έκθεση «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ 2025», που διοργανώθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κατά την τελετή εγκαινίων, καλωσόρισε η Δρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης και Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η οποία σημείωσε ότι η Δράση στοχεύει στην ευρεία, επικαιροποιημένη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για θέματα σπουδών, καθώς επίσης και στη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας.

Η Δρ Ροδοσθένους εξέφρασε τα συγχαρητήριά της σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της Δράσης και σημείωσε ότι στόχος είναι η Δράση να καταστεί θεσμός.

Στην Έκθεση συμμετείχαν Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και Αντιπρόσωποι Πρεσβειών και Προξενείων. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά, για τα κριτήρια εισδοχής, τις υποτροφίες και τις επιλογές φοίτησης στην Κύπρο και το εξωτερικό, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη.

Τα εγκαίνια της Δράσης τέλεσαν η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χαιρετισμό του επισήμανε τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο υπουργείων και τόνισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με κοινό στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών και των φοιτητών μας στον επαγγελματικό στίβο.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Κύπρος σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις στοχευμένες πολιτικές για την απασχόληση των νέων και την στήριξη της αγοράς εργασίας και εξέφρασε την ετοιμότητά του για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας με απώτερο στόχο τη διατήρηση των χαμηλών ποσοστών ανεργίας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, στο δικό του χαιρετισμό σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ανάγκη για έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση της νεολαίας για θέματα σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό και εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η Έκθεση «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ 2025» θα συμβάλει θετικά στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη μελλοντική τους πορεία.

Επισήμανε τέλος, την άριστη συνεργασία της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) και ευχαρίστησε για τη συνοδοιπορία σε πολλά επίπεδα.



Πηγή: ΚΥΠΕ