Καταζητείται ο Jean-Claude Liyambi Magneli, 32 ετών, από τo Κογκό, κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων που διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο, 2025, καθώς επίσης στις 25/09/2025 και στις 08/10/2025, στην Αγία Νάπα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23-803040, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.