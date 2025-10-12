Η ελιά, σύμβολο ειρήνης και μακροζωίας, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας , είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, σε χαιρετισμό του στον γραφικό Αναλιόντα, στο 3ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ελιάς και Παράδοσης, μια διοργάνωση που χρόνο με τον χρόνο καθιερώνεται στα πολιτιστικά κυπριακά δρώμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ.

«Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συνοδεύει τη ζωή και τη διατροφή του κυπριακού λαού, ενώ παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της αγροτικής μας παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο θεσμός του Φεστιβάλ είναι μια ουσιαστική έκφραση πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργικότητας.

«Η ελιά γίνεται η αφορμή, για να συναντηθούν γενιές, να αναβιώσουν παραδοσιακές τέχνες και να καλλιεργηθεί μια νέα σχέση των νέων ανθρώπων με τον τόπο τους. Οι δράσεις που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του διήμερου Φεστιβάλ, πέραν από την προβολή και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, δίνουν ζωή στην τοπική οικονομία, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προβάλλουν την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Ως Κυβέρνηση, επικροτούμε τις δράσεις που προβάλλουν τα γεωργικά προϊόντα και την παράδοση της Κύπρου μας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι για την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου και της υπαίθρου αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.

«Είμαι σίγουρος ότι ακούσατε χθες από την αρμόδια Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον στοχευμένο σχεδιασμό για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών, που αναμφίβολα συντείνει στην αναβάθμιση του γεωργικού κλάδου στον τόπο μας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Τμημάτων του και της Επαρχιακής Διοίκησης, στηρίζει τις Κοινότητες της υπαίθρου, ώστε να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

«Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής μας, εφαρμόζουμε το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η Κοινότητα του Αναλιόντα, και το οποίο προβλέπει την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι €20.000 για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Ενθαρρύνουμε τις νεαρές οικογένειες να αξιοποιούν τα Σχέδια αυτά, ιδιαίτερα σε Κοινότητες όπως ο Αναλιόντας, που αποτελεί μια αναπτυσσόμενη και ασφαλή περιοχή για τις νεαρές οικογένειες», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, η προσέλκυση νέου πληθυσμού στην Κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για την ανάπτυξη υποδομών και έργων, τα οποία συνεπακόλουθα συμβάλλουν τόσο στη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού, όσο και στην ανάπτυξη της Κοινότητας και των γύρω περιοχών.

«Με σκοπό να στηρίξουμε κατά το δυνατό περισσότερο την Κοινότητα του Αναλιόντα, παραχωρήθηκε φέτος από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου επιπρόσθετο ποσό ύψους €10.000 για την ενίσχυση του Κοινοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που διαμένουν στην Κοινότητα», συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, ο κ. Ιωάννου είπε ότι μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας εκτελέστηκε σειρά έργων και βελτιώσεων στις υποδομές της Κοινότητας, την ίδια ώρα που προγραμματίζονται άλλα έργα, ουσιαστικής σημασίας για τους κατοίκους του χωριού.

Ενδεικτικά, ο κ. Ιωάννου ανέφερε την παραχώρηση τα τελευταία τρία χρόνια συνολικού ποσού ύψους €215.000 για ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα και ποσού €65.000 για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων.

Είπε, επίσης, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για έκδοση άδειας οικοδομής, ώστε να αρχίσουν εντός του 2026 οι εργασίες αναπαλαίωσης του διατηρητέου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος €300.000.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι ανατέθηκε φέτος σε ιδιώτες μελετητές η ετοιμασία σχεδίων για την ανάπλαση του πυρήνα της Κοινότητας, με συνολική εκτιμώμενη αξία ύψους €1,3 εκατομμυρίων, που θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με τον ρυθμό ωρίμανσής του από την Επαρχιακή Διοίκηση.

«Τα όσα έχω αναφέρει δεν είναι παρά μέρος της βοήθειας που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αναλιόντα, με στόχο να στηρίξει την προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού. Δεδηλωμένη βούλησή μας είναι να στηρίζουμε οικονομικά και τεχνικά τις Κοινότητες, ώστε να παραμένουν ανθεκτικές και δυνατές στο νέο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιδίωξή μας, μέσα από τις πολιτικές μας, να ενδυναμώσουμε τις τοπικές Κοινότητες και να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμένουν και να ευημερούν στον τόπο τους», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ