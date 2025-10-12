Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας προχώρησαν στις 11 Οκτωβρίου 2025 στον εντοπισμό δύο Τουρκοκυπρίων επιβατών, οι οποίοι επιχειρούσαν να αναχωρήσουν για το Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέροντας στις αποσκευές τους μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη σήμανση και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο Τουρκοκύπριους επιβάτες πριν την αναχώρηση τους σε διαφορετικές πτήσεις με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρου συνολικού βάρους 4 κιλών και 850 γραμμαρίων. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.

Στις αποσκευές της δεύτερης επιβάτιδας εντοπίστηκαν 71 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρου συνολικού βάρους 1 κιλού και 250 γραμμαρίων. Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.

