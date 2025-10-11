«Υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν στα σχολεία από την πείνα» δήλωσε η Τζανσού Ν. Ναζλί, μέλος του κόμματος «Δρόμος της Ανεξαρτησίας», αποδίδοντας το φαινόμενο στην οικονομική κρίση και την ακρίβεια. Η ίδια απηύθυνε έκκληση για την άμεση παροχή δωρεάν σίτισης σε όλους τους μαθητές.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», η κα Ναζλί είπε ότι το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και τόνισε πως «αν και ακούγεται δυστοπικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα».

Για τον λόγο αυτό, κάλεσε το «υπουργείο παιδείας» να συνεργαστεί με την «υπηρεσία κοινωνικών υπηρεσιών» και τους «δήμους» για την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος δωρεάν γευμάτων. Υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού και υποχρέωση των αρχών.

Παράλληλα, πρότεινε την κατάργηση οικονομικών κινήτρων προς ιδιωτικά σχολεία, ώστε οι πόροι να διατεθούν για τη στήριξη των μαθητών στα «δημόσια» σχολεία, καθώς, όπως ανέφερε, «η διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινής τροφής για τα παιδιά είναι καθήκον του κράτους».



Πηγή: ΚΥΠΕ