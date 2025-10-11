Το Ωδείο Musica Mundana πραγματοποίησε πρόσφατα εκπαιδευτική εκδρομή στη Βιέννη. Οι μαθητές που συμμετείχαν επισκέφθηκαν το σπίτι του Mozart, συμμετείχαν στο Sound of Music Tour και γνώρισαν από κοντά το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης (MDW).

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επισκέφθηκαν την Κυπριακή Πρεσβεία στη Βιέννη, όπου τραγούδησαν με αφορμή τον εορτασμό της 1ης Οκτωβρίου.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ξενάγηση στο Musikverein, την περίφημη «Χρυσή Αίθουσα» όπου πραγματοποιείται η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία. Εκεί, οι μαθητές τραγούδησαν το «Χρυσοπράσινο φύλλο», δημιουργώντας μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσοι βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο.