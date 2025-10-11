Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 18 υπερσύγχρονων ντουζιέρων σε κεντρικά σημεία των παραλιών του Πρωταρά, προσφέροντας στους λουόμενους μια νέα, σύγχρονη υπηρεσία που συνδυάζει την αισθητική αναβάθμιση με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Σε δελτίο Τύπου του Δήμου αναφέρεται ότι «από μία ντουζιέρα τοποθετήθηκε στις παραλίες Κάππαρης (ΜΜΑΔ), Αγία Τριάδα, Βυζάκια (Cavo-Maris) και Ποτάμι (Marlita). Από δύο ντουζιέρες τοποθετήθηκαν στις παραλίες Λούμα και Περνέρα, τρεις στην παραλία Fig Tree Bay και επτά στην παραλία Βρύση».

Σημειώνεται ότι «η χρέωση ανέρχεται σε €0,50 για μισό λεπτό χρήσης».

Οι νέες ντουζιέρες «λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία τους, επιτρέπει παράλληλα τη βέλτιστη διαχείριση του νερού. Με τον τρόπο αυτόν αντιμετωπίζονται φαινόμενα αλόγιστης σπατάλης αλλά και συσσώρευσης στάσιμων νερών που παρατηρούνταν στο παρελθόν», προστίθεται.

H εγκατάσταση των ντουζιέρων «αποτελεί επένδυση τόσο στην καλαισθησία όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραλιών, ενώ ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας θα συνεχίσει να προχωρεί σε έργα που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή:ΚΥΠΕ