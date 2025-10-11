Προσφυγικά Σωματεία της επαρχίας Λάρνακας, ιστορικές ομάδες και μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές και προσωπικότητες, τιμήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρνακα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, με τίτλο «51 Χρόνια Προσφυγιάς – Κυπριακό Ποδόσφαιρο Citius – Altius – Fortius», που διοργάνωσαν ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σύνδεσμοι Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας.

Σε χαιρετισμό του ο κ. Χατζηπαντέλα αναφέρθηκε στο έργο που επιτέλεσε και επιτελεί στο Ευρωκοινοβούλιο, και πρόσθεσε πως προτεραιότητα όλων «είναι πάντα η ανάδειξη του Κυπριακού και η ουσιαστική στήριξη των προσφύγων».

Αναφέρθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε πριν από 16 μήνες στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου φιλοξένησε 50 μεγάλες μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου που ήταν, όπως είπε «μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό για τα πενήντα χρόνια προσφυγιάς. Να βρεθούμε στην καρδιά της Ευρώπης με θρύλους του κυπριακού ποδοσφαίρου, οι οποίοι φύλαξαν Θερμοπύλες και την ίδια ώρα, έδωσαν νόημα και χρώμα στη ζωή μας» είπε.

Πρόσθεσε ότι «η αγάπη μας για τις προσφυγικές ομάδες κρατά αναμμένη τη φλόγα της υπερηφάνειας για την καταγωγή και την ιστορία μας».

Αφού είπε ότι η αποψινή εκδήλωση «έχει ιδιαίτερο συμβολισμό» για τον ίδιο, σημείωσε πως «η Λάρνακα είναι η πόλη και επαρχία που μας φιλοξενεί για 51 ολόκληρα χρόνια. Λέμε με τη σημερινή εκδήλωση ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λάρνακα και στηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες για την πρόοδο και την ανάπτυξή της» είπε.

Στη Λάρνακα και τους ανθρώπους της, συνέχισε «χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Στην οικογένεια Λευκαρίτη, την οποία θα τιμήσουμε απόψε, στις μαύρες εκείνες ημέρες μετά την τουρκική εισβολή, με την άφιξη των προσφύγων στη Λάρνακα, άνοιξαν τα «σπίτια» τους, και δημιουργήθηκε o Προσφυγικός Καταυλισμός Λευκαρίτη, όπου εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες αντίσκηνα και βρήκαν στέγη περίπου 1.500 πρόσφυγες».

Ο κ. Χατζηπαντέλα σημείωσε επίσης πως «απόψε τιμούμε την Αλκή, χειροκροτούμε μια θρυλική μορφή και προσωπικότητα της πόλης, τον αξεπέραστο Σταύρο Παπαδόπουλο και θα βραβεύσουμε τον στυλοβάτη του αθλητισμού, της κατεχόμενης πόλης μας, τον Γυμναστικό Σύλλογο Ευαγόρα, τον δαφνοστεφανωμένο με Ολυμπιονίκες, ΓΣΕ. Υποκλινόμαστε ακόμα στην ιστορία και τη δράση του ΑΣΙΛ Λύσης» ανέφερε.

Λέμε, συνέχισε ο Ευρωβουλευτής «χίλια ευχαριστώ στους αθλητικούς παράγοντες, της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας, σε αυτούς που μετά τον ξεριζωμό κράτησαν τα σωματεία μας ζωντανά και δεν γονάτισαν παρά τις δυσκολίες».

Ανέφερε ακόμα ότι «με τη συνεργασία του Συνδέσμου Παλαιμάχων της Ανόρθωσης, τη χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου, και τη «μαεστρία» του Γιώργου Μελετίου, ετοιμάστηκε το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί απόψε που είναι ένας αγώνας επιβίωσης, τον οποίο θέλουμε να αναδείξουμε για να τιμήσουμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, χωρίς να ξεχνούμε, βέβαια, τις θυσίες των ηρώων μας».

Ο κυπριακός αθλητισμός, είπε ο κ. Χατζηπαντέλα «πλήρωσε βαρύ τίμημα και η σημερινή εκδήλωση αφιερώνεται σε αυτούς που πάλεψαν, σε αυτούς που θυσιάστηκαν. Ωστόσο με το βλέμμα στο μέλλον «και με φάρο το Ολυμπιακό αξίωμα, «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά» για τη λύτρωση της Κύπρου μας» κατέληξε.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι «μέσα από την καταστροφή της τουρκικής εισβολής και τα αντίσκηνα της προσφυγιάς, ποδοσφαιριστές με δανεικά παπούτσια και φανέλες, χωρίς τα φυσικά τους γήπεδα, ξεκινούσαν με ωτοστόπ για να φτάσουν σε πρόχειρους αγωνιστικούς χώρους ή και σε γήπεδα άλλων ομάδων. Το ποδόσφαιρο έγινε τότε βάλσαμο στις ψυχές, μία πράξη αντίστασης και ένα θαύμα μέσα στο σκοτάδι» είπε.

Πρόσθεσε ότι «απόψε 51 χρόνια μετά, εδώ στη Λάρνακα, την πόλη που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τις χιλιάδες προσφύγων που ξεσπιτώθηκαν και στέγασε προσφυγικές ομάδες, τιμούμε όλους εκείνους που όχι μόνο δεν τα παράτησαν τη δύσκολη ώρα, αλλά υπερέβαλαν εαυτόν για να κρατήσουν τον κυπριακό αθλητισμό ζωντανό και τα κατάφεραν» είπε.

Σήμερα, συνέχισε «το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι η γέφυρα που ενώνει τις γενιές, όσους έζησαν τον ξεριζωμό και όσους τον κουβαλούν μέσα τους, χωρίς να τον έχουν γνωρίσει» είπε και πρόσθεσε πως «αυτό το χρέος, να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και την ταυτότητά μας, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ».

Ως Δήμαρχος Λάρνακας κατέληξε ο κ. Βύρας «δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ σε όλους όσοι κράτησαν ζωντανή την ελπίδα. Στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους παράγοντες, στους φιλάθλους» και σε όλους όσοι κρατούν ψηλά το λάβαρο της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας.

Απόψε, σημείωσε «μέσα από τη σημαντική πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα και των Συνδέσμων Παλαιμάχων Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας, η Λάρνακα στέκεται ξανά όρθια για να τιμήσει τον αθλητικό κόσμο της προσφυγιάς. Η τιμή στα προσφυγικά σωματεία της επαρχίας μας, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους, στις ιστορικές ομάδες και προσωπικότητες που κράτησαν ζωντανή τη φλόγα, είναι τιμή σε όλους μας» είπε.

Ταυτόχρονα ανέφερε πως «θα συνεχίσω ως Δήμαρχος Λάρνακας να στηρίζω τα προσφυγικά μας σωματεία. Γιατί η επιστροφή δεν είναι ένα σύνθημα, αλλά είναι δικαίωμα, είναι καθήκον, είναι υπόσχεση στις επόμενες γενιές» και ευχήθηκε «να έρθει εκείνη η μέρα που οι ομάδες μας θα πατήσουν ξανά το χορτάρι του ΓΣΕ, να ακουστεί ξανά ο ύμνος της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας στην καρδιά της Βασιλεύουσας».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Λάρνακα το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Αγώνας επιβίωσης», ενώ τιμήθηκαν προσφυγικά Σωματεία της επαρχίας Λάρνακας, ιστορικές ομάδες για τα επιτεύγματά τους, μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές, και μεγάλες προσωπικότητες και οικογένειες.

Πηγή:ΚΥΠΕ