Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή, στα γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, το συμβόλαιο για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λάρνακας, που αναμένεται να στοιχίσει γύρω στις 950 χιλιάδες ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται ότι το έργο «θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υποδομής της επαρχίας».

Το έργο, προστίθεται, αφορά την πλήρη ανακατασκευή του Πράσινου Σημείου Λάρνακας στον υφιστάμενο χώρο λειτουργίας του Προσωρινού Πράσινου Σημείου, το οποίο θα αναβαθμιστεί με βάση πρότυπες προδιαγραφές, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο Πράσινων Σημείων.

Η υλοποίηση θα γίνει από τον ΕΟΑ Λάρνακας, «στο πλαίσιο συμφωνίας με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων της επαρχίας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις 950 χιλιάδες ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων».

Το νέο Πράσινο Σημείο θα περιλαμβάνει «αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, νέες κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων/ υλικών, συστήματα παρακολούθησης και πυρασφάλειας, καθώς και προσβάσιμους και ασφαλείς χώρους για την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Σημειώνεται ότι «η ανακατασκευή του Πράσινου Σημείου στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ενθαρρύνοντας υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων».

Η πρωτοβουλία αυτή, προστίθεται στην ανακοίνωση «εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του ΕΟΑ Λάρνακας για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρνακας. Μέσω της δημιουργίας σύγχρονων και λειτουργικών Πράσινων Σημείων, επιδιώκεται η μείωση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων, η αύξηση της των ποσοστών ανακύκλωσης και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης».

Το έργο «αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, ενώ αποτελεί πρότυπο συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικών υπηρεσιών. Η ολοκλήρωσή του θα προσφέρει στους πολίτες της Λάρνακας ένα σύγχρονο, ασφαλές, φιλικό και λειτουργικό σημείο για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνική συμμετοχή».

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρευρέθηκε ο Σπύρος Χατζηχριστόφης - εκπρόσωπος του εργολάβου- Κοινοπραξία Araco Construction Ltd & S. Hadjichristofi Construction Ltd, ο Κυριάκος Κτωρής - εκ μέρους του Μηχανικού του Έργου Access Design Ltd, η Άρτεμις Παλαιογιάννη - εκπρόσωπος του Δήμου Λάρνακας και εκπρόσωποι του ΕΟΑΛ.

Πηγή: ΚΥΠΕ