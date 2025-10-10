Στο Μεσημέρι και Κάτι βρέθηκε ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Φίλιππος Τύμβιος. Μίλησε για τα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Κύπρο.

Αρχικά ξεκίνησε λέγοντας ότι «Ένα μεγάλο πλανητικό φαινόμενο που συμβαίνει μεν στην άλλη μεριά του κόσμου, στο νότιο, ανατολικό, ειρηνικό ωκεανό, επηρεάζει και τον καιρό της Ευρώπης.

Και είναι παρατηρημένο ότι στις περιόδους του «La Niña», η Ευρώπη περνά πιο κρύους και ενδεχομένως πιο βροχερούς χειμώνες. Ενώ με το «El Niño», είναι το ανάποδο. Πιο ξηρές συνθήκες με αυξημένες θερμοκρασίες. Άρα μπορούμε να ελπίζουμε κιόλας ότι στην άλλη άκρη του κόσμου, ένα φαινόμενο όπως το «La Niña» θα μας φέρει βροχές και εδώ στην Κύπρο».

Πρόσθεσε ότι «Υπάρχει πιθανότητα, αλλά τα μοντέλα που τρέχουμε για την περιοχή μας, μας δείχνουν ότι δυστυχώς ο χειμώνας που θα περάσουμε θα είναι μπορεί και χειρότερος από τον προηγούμενο. Δυστυχώς, είναι πολύ άσχημα τα νέα. Ελπίζουμε βέβαια να διαψευσθούν αυτές οι προγνώσεις. Είναι προγνώσεις με το σφάλμα που κληρονομείται από την όλη ιδέα της πρόγνωσης. Παρ' όλα αυτά οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι θα έχουμε ένα πολύ ξηρό χειμώνα».

Απάντησε στο ερώτημα, αν θα τελειώσει το νερό στην Κύπρο «Το νερό σίγουρα δε θα τελειώσει. Έξ όσων γνωρίζω, όσον αφορά τουλάχιστον το νερό που πάει στον κόσμο προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις αφαλατώσεις. Οι αφαλατώσεις είναι ένας τρόπος που έχουμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα».

Σχετικά με την άρδευση, τα φράγματα και για τον υδροφόρο ορίζοντα είπε ότι «Βεβαίως. Μπορούμε όμως και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Όπως να βελτιώσουμε το δίκτυο. Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες προς αυτό. Να μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες. Να αλλάξουμε και όλοι μας κάποιο τρόπο συμπεριφοράς. Έτσι ώστε ο καθένας να βάλει το δαχτυλάκι του και να μην περιμένει από τους άλλους να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Είναι δουλειά όλων μας να προστατέψουμε το νερό στην Κύπρο. Έχει ευθύνη και η πολιτεία, αλλά να μην πλένει στις 5 το πρωί κάποιος το αυτοκίνητο του για να μην τον δουν οι γείτονες».

Σχετικά με τις βροχοπτώσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα σε καμένες περιοχές είπε ότι «Έξω στον ορίζοντα τουλάχιστον στις περιοχές που πλήγηκαν πολύ πρόσφατα έχουν γίνει έργα για να προφυλάξουν το έδαφος και δυστυχώς οι περιοχές εκείνες είναι αυτές που πήραν το περισσότερο νερό με τις τελευταίες βροχές.

Είχαμε δει πέραν των 40 χιλιοστών βροχόπτωσης σε εκείνες ακριβώς τις περιοχές όπου είχαμε την πυρκαγιά».

Καταλήγοντας ο κ. Τύμβιος παρέθεσε την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για τις επόμενες μέρες «Το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ιδιαίτερα, μπορεί να έχουμε κάποιες πολύ ασθενείς βροχοπτώσεις. Πολύ ασθενείς και σύντομες. Η θερμοκρασία είναι αυτή τη στιγμή ένα με δύο βαθμούς πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Κανονικά είναι 30 στο εσωτερικό, 28 στα παράλια. Θα δούμε μια περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά από εβδομάδας επανερχόμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή».