Η Νομική Υπηρεσία ενεργεί με υπευθυνότητα και αξιολογεί οτιδήποτε είναι ενώπιον της, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για δύο υποθέσεις, όπου γίνεται επίσης λόγος για προστασία των διαδικασιών, «ώστε, εάν και εφόσον αποφασιστεί η ποινική δίωξη, να είναι διαθέσιμη η καλύτερη δυνατή μαρτυρία». Σε ανακοίνωσή της σε σχέση με τις δύο υποθέσεις, που αφορούν στην καταγγελία βιασμού εντός των Φυλακών και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν εκτός Φυλακών, η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι έγινε δέκτης αιτημάτων για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ενώ είναι σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο που διεξάγεται από την Αστυνομία.

«Πρώτιστο καθήκον της Νομικής Υπηρεσίας σε όλες τις υποθέσεις, όπως και στις παρούσες, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων τόσο των υπόπτων όσο και των θυμάτων εκεί και όπου υπάρχουν, η επέκταση των ανακριτικών ενεργειών σε όλες τις πτυχές που θα πρέπει να διερευνηθούν και προς όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά και η προστασία τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών», σημειώνεται σχετικά.

Σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό στις Φυλακές, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι έχει παραλάβει επιστολές από τη δικηγόρο του θύματος με ημερομηνίες 26.9.2025, 2.10.2025, 8.10.2025 και 9.10.2025, στις οποίες ανταποκρίθηκε τόσο με απαντητικές επιστολές προς τη δικηγόρο με ημερομηνίες 2.10.2025, 3.10.2025 και 9.10.2025 αντίστοιχα όσο και με την παροχή οδηγιών προς την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών για συγκεκριμένες ενέργειες.

Προσθέτει ότι σε σχέση με την υπόθεση των εγγράφων, αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διερεύνησης. «Όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μας, περιλαμβανομένων και των όσων παραδόθηκαν από τους δικηγόρους, είναι υπό αξιολόγηση και όταν ληφθούν αποφάσεις θα δημοσιοποιηθούν», συμπληρώνεται σχετικά.

«Τονίζουμε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αν και, ένεκα του ρόλου της, είναι φειδωλή στις τοποθετήσεις της, είναι παρούσα, ενεργεί με υπευθυνότητα και αξιολογεί οτιδήποτε είναι ενώπιον της, λαμβάνοντας αποφάσεις, έχοντας πρώτιστα κατά νου την προστασία των διαδικασιών, ώστε, εάν και εφόσον αποφασιστεί η ποινική δίωξη, να είναι διαθέσιμη η καλύτερη δυνατή μαρτυρία», καταλήγει η ανακοίνωση.