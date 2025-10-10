Οι διαφορετικές επιπτώσεις που έχουν για τις γυναίκες και τους άντρες οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, από τη γεωπολιτική αστάθεια έως τη μετανάστευση, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, καθιστούν την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου αναγκαία στην αντιμετώπιση τους, ανέφερε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο της, η κ. Χριστοδούλου ανέφερε επίσης ότι χρειάζεται συνοχή και αποφασιστικότητα στην προώθηση των ζητημάτων που άπτονται της ισότητας των φύλων.

Η Επίτροπος, η οποία μιλούσε σε συνέδριο με τίτλο «Gender Flagship Conference – Lessons Learned and Best Practices», στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε επίσης στις μεθοδικές και συνεχείς προσπάθειές που καταβάλλει η Κύπρος με στόχο την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις κρατικές πολιτικές και δράσεις και στον προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, η Επίτροπος τόνισε τη σημασία μιας ολιστικής και συντονισμένης προσέγγισης.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, υπογράμμισε πως η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά χωρίς τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, τονίζοντας πως η συνεκτίμηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στο συνέδριο, «αναδείχθηκαν βασικά επιτεύγματα, συζητήθηκαν καλές πρακτικές και εξετάστηκε ο πρακτικός αντίκτυπος της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και στον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού».

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης πλατφόρμα για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ