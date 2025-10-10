Σε χειρομβοβίδα οφείλεται η έκρηξη σε γραφεία στην Πάφο, δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλης Νικολάου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή, ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο επί της Λεωφόρου Ευρώπης, πιθανόν από έκρηξη.

Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και συνεχίζονται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μέλη της Πυροτεχνουργικής Υπηρεσία και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου βρίσκονται στη σκηνή για συλλογή τεκμηρίων και αξιολόγηση ευρημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

