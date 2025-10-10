Ένα σύνθημα που συνήθως εμφανίζεται σε φιλο-Παλαιστινιακές διαδηλώσεις εντοπίστηκε κρεμασμένο στο άγαλμα του ήρωα Μάρκου Δράκου της ΕΟΚΑ στο κέντρο της Λευκωσίας.



Η φράση «Land you have to kill for is not yours. Land you have to die for is» («Η γη που πρέπει να σκοτώνεις γι’ αυτήν δεν είναι δική σου. Η γη που πρέπει να πεθάνεις γι’ αυτήν είναι.») δεν έχει σαφή, τεκμηριωμένο πρωτότυπο συγγραφέα. Ωστόσο με μια έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι είναι σύνθημα που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.



