Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σε έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού στην οικία του 36χρονου στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε ηλεκτρικά σκούτερ, δύο ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.

Ο 36χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.