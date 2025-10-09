Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τη δολοφονία του 27χρονου Αντώνη Αντωνιάδη, τον οποίο καταδίωξαν σε διάφορα σημεία του Λονδίνου με σκοπό να τον ληστέψουν.

Ο Αντώνης δέχθηκε άγρια επίθεση την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024, λίγο μετά την επιστροφή του από διασκέδαση στο κέντρο της πόλης. Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης, μίλησαν για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας: «Η απώλεια του παιδιού μας, τόσο άδικη και απάνθρωπη, μας έχει συντρίψει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που χάσαμε τον Αντώνη μας. Έχουμε βυθιστεί στη θλίψη και στο πένθος. Η πληγή που άνοιξε στη ζωή μας είναι τεράστια και δεν θα επουλωθεί ποτέ. Η δικαιοσύνη είναι σημαντική, όχι μόνο για τη δικαίωση του παιδιού μας, αλλά και για να μην ζήσουν άλλοι γονείς τον ίδιο εφιάλτη».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέλυσε εκατοντάδες ώρες από κάμερες ασφαλείας και κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες, οι οποίοι παρακολούθησαν τον Αντώνη και τους φίλους του με ταξί από νυχτερινό κέντρο κοντά στο Oxford Circus μέχρι το New Cross, στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης. Εκεί, τον λήστεψαν και τον μαχαίρωσαν θανάσιμα.

Η επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ Κέιτ Μπλάκμπερν, δήλωσε: «Ο Αντώνης είχε έρθει στο Λονδίνο από την Ελλάδα με φίλους. Δυστυχώς, δεν γύρισε ποτέ πίσω στην οικογένειά του. Ήταν μια δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, λόγω της έλλειψης CCTV στο σημείο της επίθεσης και της συνεχούς μετακίνησης του οχήματος των δραστών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους φίλους του Αντώνη, που έγιναν μάρτυρες της στυγερής δολοφονίας και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καταθέσουν. Είμαι ικανοποιημένη που οι προσπάθειές μας έφεραν δικαιοσύνη για τον Αντώνη και τους αγαπημένους του».

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, όταν ο Αντώνης και οι φίλοι του διασκέδασαν σε κλαμπ κοντά στο Oxford Circus. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, επιβιβάστηκαν σε ταξί με προορισμό τη διεύθυνση όπου διέμεναν, στο Florence Terrace του New Cross. Χωρίς να το γνωρίζουν, τους ακολουθούσε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι πέντε κατηγορούμενοι, αναζητώντας τυχαία θύματα για ληστεία.

Οι δράστες —οι Sofian Alliche, Shian Johnson, Joshua McCorquodale, Alfie Hipple και ο τότε 17χρονος Amin Alliche— καταδίωξαν την παρέα για περίπου οκτώ μίλια, προτού επιτεθούν τη στιγμή που οι νεαροί προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι. Οι τέσσερις βγήκαν από το όχημα, φορώντας κουκούλες και κρατώντας μαχαίρια. Άρπαξαν την τσάντα του Αντώνη και τον μαχαίρωσαν δύο φορές — μία στο στήθος και μία στο μηρό, τραυματίζοντας τη μηριαία αρτηρία του. Ο Αντώνης πάλεψε για τη ζωή του στο νοσοκομείο επί δύο εβδομάδες, όμως υπέκυψε στα τραύματά του στις 21 Ιουλίου 2024.

Μετά τη δολοφονία, οι πέντε διέφυγαν, πούλησαν το κινητό τηλέφωνο του θύματος και έκρυψαν το κλεμμένο όχημα κάτω από κάλυμμα αυτοκινήτου στο Camden. Αν και δεν υπήρχαν κάμερες στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικοί συνέλεξαν και ανέλυσαν τεράστιο όγκο υλικού από CCTV, το οποίο αποκάλυψε τη διαδρομή των δραστών, από το κέντρο του Λονδίνου έως το New Cross και πίσω. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν δεκάδες όπλα, μεταξύ των οποίων ματσέτες, σπαθιά και «zombie knives».

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν όλοι ένοχοι στις 1 Αυγούστου, μετά από δίκη οκτώ εβδομάδων στο Old Bailey, για ανθρωποκτονία και συνωμοσία προς διάπραξη ληστείας.

Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν είναι οι εξής:

Ο 18χρονος Amin Alliche καταδικάστηκε σε 22 χρόνια κάθειρξης.

Ο 20χρονος Sofian Alliche σε 25 χρόνια.

Ο 26χρονος Shian Johnson σε 28 χρόνια.

Ο 20χρονος Joshua McCorquodale σε 26 χρόνια.

Ο 18χρονος Alfie Hipple σε 23 χρόνια κάθειρξης.

Όλες οι ποινές συνοδεύονται από επιπλέον χρόνια φυλάκισης για τη ληστεία, τα οποία θα εκτίσουν ταυτόχρονα με τις κύριες ποινές.

