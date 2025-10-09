O Γιάννος Αντωνίου ήταν ο νικητής των ετήσιων σκοπευτικών αγώνων του κυνηγετικού συλλόγου «Φραγκολίνα» Καϊμακλίου, που έγιναν στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά.

Ο Αντωνίου ήταν πρώτος με 49/50, ενώ στους κυνηγούς την πρώτη θέση πήρε ο Κυριάκος Κυλίλης με 47/50 και στα μέλη ο Ζήνων Νικολαΐδης με 46/50.

Ο νεαρός Ανδρέας Θεμιστοκλέους με 40/50 ήταν ο νικητής στην κατηγορία των εφήβων, ο Άκης Φλωρίδης στους βετεράνους κυνηγούς με 45/50, ο Νίκος Χατζηαποστόλου στους βετεράνους σκοπευτές με 43/50 και ο Ευάγγελος Καραβόλιας με 40/50 επικράτησε στην κατηγορία των σούπερ βετεράνων.

Η απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο οίκημα του συλλόγου, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7.30 μ.μ, όπου θα τιμηθούν επίσης και άτομα που διαχρονικά στήριξαν τις δραστηριότητες του συλλόγου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φετινών σκοπευτικών αγώνων, σε κάθε κατηγορία ήταν τα ακόλουθα:

ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

1. Γιάννος Αντωνίου 49/50

2. Άκης Στεφανίδης 47/50

3. Μάριος Εφέ 45/50

ΚΥΝΗΓΟΙ

1. Κυριάκος Κυλίλης 47/50

2. Κωνσταντίνος Λαός 45/50

3. Πάμπος Δημητριάδης 45/50

4. Παύλος Παύλου 43/50

5. Στέλιος Στυλιανού 43/50

6. Πάμπος Χαραλάμπους 42/50

ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΕΛΗ

1. Ζήνων Νικολαΐδης 46/50

2. Χρίστος Κύζας 45/50

3. Γαβριήλ Γαβριήλ 45/50

4. Κωνσταντίνος Λαδάς 43/50

5. Γιώργος Ευστρατίου 39/50

6. Γιώργος Ρούμπας 39/50

ΕΦΗΒΟΙ

1. Ανδρέας Θεμιστοκλέους 40/50

2. Πέτρος Ανδρέου 34/50

3. Ανδρέας Τρύφωνος 33/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

1. Άκης Φλωρίδης 45/50

2. Δημήτρης Δημητρίου 42/50

3. Πανίκος Θεοδώρου 41/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

1. Νίκος Χατζηαποστόλου 43/50

2. Πανίκος Ναζίρης 43/50

ΣΟΥΠΕΡ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

1. Ευάγγελος Καραβόλιας 40/50

2. Κώστας Καραγιώργης 33/50

3. Νίκος Μυλωνάς 28/50

Πηγή: ΚΥΠΕ