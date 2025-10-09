Θλίψη στη Λάρνακα και στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τον θάνατο του Ανδρέα Σέπου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ αναφέρει,

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του Ανδρέα Σέπου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και επαγγελματισμό την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του τόπου μας.

Η πορεία του στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου και στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου υπήρξε υποδειγματική, αφήνοντας πίσω του έργο και παρακαταθήκη συνεργασίας, συνέπειας και προσφοράς.

Ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.