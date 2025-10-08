Μέσα από ολιστική προσέγγιση μπορούμε να διασφαλίσουμε την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατική ζωή, δήλωσε σήμερα η Βουλευτής Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, σε παρέμβαση της σε θεματικό εργαστήρι για τη λεκτική κακοποίηση σε συνάρτηση με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 9ου Συνεδρίου του Δικτύου Γυναικών της Κοινοπολιτείας (CWP), κατά την 68η Παγκόσμια Διάσκεψη του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, στην πόλη Bridgetown στα Barbados.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Σούπερμαν υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους, σημειώνοντας ότι όταν ο δημόσιος διάλογος γίνεται τοξικός, η ίδια η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η κ. Σούπερμαν ανέφερε ότι η ενίσχυση των νομοθετικών πλαισίων κατά της έμφυλης βίας και η δημιουργία θεσμικών μηχανισμών για την υποστήριξη και προστασία των γυναικών, παράλληλα με ενημερωτικές εκστρατείες, συνεργασίες με τεχνολογικές πλατφόρμες και δράσεις ευαισθητοποίησης, απαιτούνται ώστε το ψηφιακό περιβάλλον να καταστεί ένας ασφαλής και σεβαστός χώρος δημόσιου διαλόγου.

Σημείωσε ότι η Κύπρος έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, θεσπίζοντας νομοθετικά μέτρα που ποινικοποιούν την υποκίνηση βίας ή μίσους λόγω φυλής, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά και ενισχύοντας τις ποινές για ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και θεσπίζοντας μέτρα κατά της διαδικτυακής παρενόχλησης.

Ωστόσο, σημείωσε η Κύπρια Βουλευτής, η εφαρμογή των νόμων παραμένει ανεπαρκής, με ελλείψεις σε πόρους και κατευθυντήριες γραμμές. Πρόσθεσε πως αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις γυναίκες που επιδιώκουν ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή, καθώς εκτίθενται σε στοχευμένη ψηφιακή κακοποίηση, παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους.

Το φαινόμενο αυτό, σημείωσε, υπονομεύει τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς απειλεί την ισότιμη εμπλοκή των γυναικών στην πολιτική και είναι σε αυτό το πλαίσιο που οφείλουν να δράσουν τα κοινοβούλια ενισχύοντας τον εποπτικό τους ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή των νόμων.

Στην ανακοίνωση της Βουλής σημειώνεται περαιτέρω ότι τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στην επετειακή διάλεξη του Συνδέσμου εις μνήμην της Emilia Lifaka, με ομιλήτρια την Πρωθυπουργό των Barbados, Mia Mottley.

