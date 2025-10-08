Η αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό, με φόντο εγκληματική οργάνωση που δρα και στην Κύπρο.

Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός, φερόμενος ως εκτελεστής, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος, ενώ ο συνεργός του τελεί υπό νέα οκταήμερη κράτηση.

Ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που άπλωσε τα πλοκάμια της και στην Κύπρο φέρεται να κατέχει ο καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου Ουκρανού 42 ετών, που διαπράχθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού.

Ο καταζητούμενος Ουκρανός ηλικίας 44 ετών είναι σύμφωνα με την αστυνομία πολύ επικίνδυνος και φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε το θύμα μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Συνεργός του 39 ετών που συνελήφθη οδηγήθηκε σήμερα για 2 φορά ενώπιων δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε νέο διάταγμα κράτησης του και πάλι για 8 ημέρες.

Αιτία της απόπειρας φόνου σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, υπόθεση προστασίας και συγκεκριμένα η απαίτηση του καταζητούμενου να δώσει το θύμα και ο συνεταίρος του για το σκοπό αυτό μισό εκατομμύριο Ευρώ. Μάλιστα της αιματηρής συνάντησης που παραλίγο να εξελιχθεί σε φονικό προηγήθηκε μια μέρα πριν καβγάς των πρωταγωνιστών σε νυκτερινό κέντρο.

Στο δικαστήριο ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε και συγκεκριμένες αναφορές που απειλήθηκε ο παραπονούμενος, ο συνεταίρος και η παρέα του όπως «ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι κακοποιός και πίσω μου έχω πολλούς» και «Τώρα φέρνουν όπλα και μαχαίρια και θα σφάξουν τους φίλους σου. Έλα να λύσουμε το πρόβλημα ειρηνικά. Ξέρω πού μένουν όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς σου».

Εναντίον του καταζητούμενου εκδόθηκαν ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης, για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο ύποπτος ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη σκηνή του ξενοδοχείου αλλά αρνείται ότι γνώριζε πως ο καταζητούμενος έφερε μαζί του πιστόλι.

Αρνείται επίσης ότι απαίτησε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και υποστήριξε ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να επιλυθεί μια παρεξήγηση που είχε προκύψει την προηγούμενη ημέρα.