Στα χέρια των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται πλέον το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, για επιτάχυνση των εργασιών του και ουσιαστικά αύξηση της παραγωγικότητας.

Το νέο εργαλείο Microsoft Co-pilot παρουσιάστηκε σήμερα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του προγράμματος εφαρμογής του στη δημόσια διοίκηση.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα, είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δημόσιο.

Σημείωσε ότι η εφαρμογή εργαλείων, όπως είναι το Co-pilot, έρχεται να υποστηρίξει τους δημόσιους λειτουργούς στην καθημερινή τους εργασία, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση εργασιών και επιτρέποντας τους να επικεντρωθούν σε ότι έχει πραγματική αξία.

«Με την αυτοματοποίηση απλών ενεργειών, την ταχεία ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών και την ενσωμάτωση μηχανισμών ασφάλειας, το εργαλείο αυτό τεχνητής νοημοσύνης μαζί τη δυνατότητα να εργαζόμαστε πιο έξυπνα και να εξοικονομούμε χρόνο με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και της δημόσιας πληροφορίας», είπε.

Επομένως, συνέχισε, «βάζουμε στο δημόσιο με δομημένο πλέον τρόπο τη χρήση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ελέγχουμε και την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται».

Ο κ. Δαμιανού είπε πως σε πρώτο στάδιο θα ξεκινήσει η εφαρμογή του με τις πρώτες 350 άδειες χρήσης, ενώ παράλληλα θα διενεργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται με ασφάλεια, υπευθυνότητα και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή εργασία.

Παράλληλα, ανέφερε, η Κυβέρνηση προχωρά με σειρά ενεργειών για την ευρύτερη υιοθέτηση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, και ήδη μέσα από το πρόγραμμα AI in Government, με αρχική επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ, καλούνται οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν λύσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη για πραγματικές προκλήσεις του κράτους, από τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέχρι την πρόσληψη ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Αυτές είναι προκλήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί και έπονται και άλλες. Πρόσθετα, το εθνικό AI Taskforce εργάζεται για την ολοκλήρωση της νέας εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα για την ενσωμάτωσή της τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα», είπε και σημείωσε πως μέσα από αυτές τις δράσεις στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο μοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησης που να αγκαλιάζει την καινοτομία και να αξιοποιεί την τεχνολογία και δη την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού και προόδου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Δαμιανού είπε πως θα ακολουθήσουν εκπαιδεύσεις από την εταιρεία Microsoft και πρακτικά πλέον ο καθένας θα έχει ενσωματωμένο στον υπολογιστή του ή τη συσκευή του που είναι συνδεδεμένη με το Microsoft 365, αυτά τα εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσει για να τα αξιοποιήσει στην καθημερινότητα του, είτε αφορά ετοιμασία μελετών είτε σημειωμάτων, είτε διαχείριση καθημερινών εργασιών.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή της απαγόρευσης χρήσης των ΜΚΔ σε άτομα κάτω των 16 ετών, ο κ. Δαμιανού είπε πως η κυβέρνηση έχει συνυπογράψει ήδη σε προηγούμενα Συμβούλια της ΕΕ συμφωνίες για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

«Την Παρασκευή θα βρίσκομαι στη Δανία και εκεί θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα, η Κυβέρνηση μας θα είναι από τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες θα συμπραχθούν για να μπουν στο pilot του age verification, το οποίο έχει ανακοινώσει η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε συμπληρωματική ερώτηση, ο κ. Δαμιανού είπε πως ο καθορισμός του οποιουδήποτε ορίου είναι υπό συζήτηση. «Για μας είναι σημαντικό και είναι προτεραιότητα ακριβώς να εξετάσουμε τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν οι ανήλικοι μας στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κάποιου ορίου», ανέφερε.

Επεσήμανε πως αυτή τη στιγμή το οποιοδήποτε όριο υφίσταται δεν εφαρμόζεται από τις πλατφόρμες και δεν είναι εύκολη η υλοποίηση του. «Αυτό που ενδιαφέρει την Κύπρο και τα κράτη μέλη τα οποία έχουν συμπραχθεί πως αυτή την κατεύθυνση είναι να δούμε τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται. Ποιο θα είναι το όριο αυτό είναι υπό συζήτηση και εμείς είμαστε υπέρ που να εξεταστεί σοβαρά πλέον κάποιος συγκεκριμένο όριο και μηχανισμοί για την εφαρμογή του.

