Βροχές πλήττουν το μεσημέρι της Τρίτης διάφορες περιοχές της Επαρχίας Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα η κακοκαιρία με την ονομασία BARBARA έπληξε την πόλη της Πάφου.

Δείτε σχετικό βίντεο δημοσιευμένο από μέλος του group «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ»:







Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού μέχρι και το ύψος της Αυδήμου. Στην περιοχή επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη με την ορατότητα να είναι περιορισμένη. Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.



Πρόγνωση για το υπόλοιπο της Τετάρτης

Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.