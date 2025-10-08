Για την υπόθεση θανάτου του 32χρονου από τις Φιλιππίνες, ο οποίος ξεψύχησε μετά από πτώση από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Ζακακίου, μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο ιατροδικαστής, Μάριος Ματσάκης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «έγινε η δεύτερη νεκροψία, ήμουν παρών, η γνώμη μου είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε πτώση εξ ύψους, έπεσε από ένα ύψος έξι μέτρων ο 32χρονος, ενώ θέση μου είναι ότι υπήρχε και ένα τραύμα στην κοιλιακή χώρα που έγινε από ψαλίδι. Τώρα είναι θέμα της Αστυνομίας να διαπιστώσει ποιος προκάλεσε αυτό το τραύμα».

Πρόσθεσε ότι «άποψη μου είναι ότι ο θάνατός του δεν προήλθε από το τραύμα αλλά από την πτώση».

