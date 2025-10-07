Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι προοπτικές και οι προκλήσεις απασχολούν το 4ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy. Τις αλλαγές, που προωθούνται, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης περιγράφει ο Προέδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στόχος, τονίζει, είναι μια ευέλικτη και σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία, η διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Το κράτος, επισημαίνει, έχει, πλέον, τα εργαλεία για πιο αποτελεσματική στελέχωση, μεγαλύτερη διαφάνεια και στρατηγική διοίκηση, αλλά λείπει ακόμα η κουλτούρα. Αναφέρεται εκτενώς στο νέο πλαίσιο για την επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων και στους νέους κανονισμούς για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων.

Ο Προέδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας παραδέχεται ότι το σύστημά μας εμπεριέχει κάποια αντικίνητρα για τους άξιους και τους ικανούς κι ενώ λαμπρά μυαλά υπάρχουν, όπως αναφέρει, χάνονται κάπου στην πορεία και επικρατεί η μετριότητα.

Με το νέο σύστημα, σημειώνει, προωθούνται η διαφάνεια και η αξιοκρατία και περιορίζονται οι πολιτικές και προσωπικές παρεμβάσεις. Οι θέσεις ευθύνης στο κράτος θα κρίνονται, πλέον, με βάση τις ικανότητες και τις δεξιότητες των υποψηφίων και όχι τις γνωριμίες, ενώ θα εκλείψουν οι ισοπεδωτικές αξιολογήσεις, με τις οποίες κρίνονταν σχεδόν όλοι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι ως «εξαίρετοι».