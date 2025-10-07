Με στόχο να μετατρέψει τη γνώση και τη συμμετοχή σε πραγματική αλλαγή, μέσα από τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών, των πολιτών και των φορέων της Λεμεσού, πραγματοποιείται, από τις 13 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, η «Πράσινη Εβδομάδα», που συνδιοργανώνουν, για 3η χρονιά, οι τέσσερις Δήμοι και ο ΕΟΑ Λεμεσού, καθώς και ο όμιλος Green Energy.

Λεπτομέρειες γύρω από την εκδήλωση δόθηκαν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, στην παρουσία των Δημάρχων Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών και εκπροσώπων του Δήμου Κουρίου και του ΕΟΑ Λεμεσού, οι οποίο κάλεσαν το κοινό να συμμετάσχει μαζικά στις δράσεις που προγραμματίζονται.

Όπως αναφέρθηκε, με έμφαση στη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, η «Πράσινη Εβδομάδα» καλλιεργεί το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας για το περιβάλλον, με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών γύρω από τις βιώσιμες πρακτικές, και τη δημιουργία μιας κοινωνίας που λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (9:00-13:00), στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» και με θεματική το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πράσινη μετάβαση, υπό τον τίτλο «Μαζί κτίζουμε το πράσινο αύριο».

Την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου (9:00-11:00), θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δεντροφύτευση στο Β’ Δημοτικό Τραχωνίου, ενώ την ίδια μέρα (18:00-19:00) θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Greenovators, στο ΜΙΕΕΚ Λεμεσού, η οποία θα αναδείξει καινοτόμες πράσινες ιδέες από νέους επαγγελματίες και σπουδαστές.

Η δράση Greenizers θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου (9:30-10:30), στο Α’ Δημοτικό Ύψωνα, η οποία στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών σε βασικές έννοιες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας. Την ίδια μέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα (17:00-19:00), μικροί και μεγάλοι θα δημιουργούν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, μετατρέποντας τη φαντασία σε οικολογική δράση, υπό τον τίτλο Green Crafters.

Ημερίδα αφιερωμένη στα παιδιά με τίτλο «Μετά τη φωτιά. Οι αόρατοι κίνδυνοι για τα παιδιά μας» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» (9:00-11:00).

Με δυο εκδηλώσεις συνεχίζεται η «Πράσινη Εβδομάδα» την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, με πρώτη τη δεντροφύτευση στο λόφο Καλεβουνάρι (9:00-11:00), ενώ στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Χαβούζας (16:00-19:00), θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη.

Αφιερωμένη στα κατοικίδια ζώα και στο περιβάλλον είναι η εκδήλωση του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο σκύλων Γερμασόγειας (10:00 – 12:00), «Μαζί για τα κατοικίδια μας και το περιβάλλον» και η οποία θα περιλαμβάνει ενημέρωση για την ευζωία των ζώων και την αρμονική συμβίωση.

Οι εκδηλώσεις της «Πράσινης Εβδομάδας» ολοκληρώνονται την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Νερού του ΕΟΑ Λεμεσού (18:00 – 20:00), με τη δράση Green Shooters, η οποία αφορά έκθεση φωτογραφίας με θέμα την κυπριακή φύση και εξαγγελία φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο «Τοπία της Κύπρου».

Διαβάστε επίσης : Καναδάς: Κινδυνεύουν με ευθανασία 30 φάλαινες μπελούγκα σε υδάτινο πάρκο

Πηγή : ΚΥΠΕ