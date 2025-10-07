Την ανάγκη καθορισμού κατώτατης αμοιβής και νομικής κατοχύρωσης της πρακτικής άσκησης των νέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης, ανέδειξε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου διαβεβαίωσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου, με στόχο την ψήφισή του πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλή.

Μιλώντας στην Επιτροπή ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία για την ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαβούλευση με οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικούς εταίρους, ενώ σχετική τεχνική επιτροπή επεξεργάστηκε το θέμα. Όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας και προγραμματίζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο πριν το τέλος του έτους, ώστε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα «φυσικά χρονοδιαγράμματα» και θα υπάρξει δυνατότητα ψήφισης πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Παράλληλα σημείωσε ότι το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα προβλέπει κατώτατη αμοιβή για την πρακτική άσκηση, με στόχο την έγκαιρη και ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Σημείωσε ότι, παρότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί σημαντικά, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις και κυρίως η διασφάλιση ότι η πρακτική δεν θα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για μη αμειβόμενη εργασία ή για αμοιβές χαμηλότερες του εθνικού κατώτατου μισθού.

«Το ύψος της αμοιβής αποτελεί πρόκληση, καθώς αν είναι ιδιαίτερα υψηλό μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες θέσεις, ωστόσο εκτιμούμε ότι θα βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία», είπε, προσθέτοντας ότι μετά την ψήφιση της ρύθμισης, η ΑνΑΔ θα μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σχετικά προγράμματα, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση.

Μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός ανέφερε ότι η πρόοδος της νομοτεχνικής επεξεργασίας είναι σημαντική, σημειώνοντας ότι για δεκαετίες υπήρχε ένα θεσμικό κενό, το οποίο τώρα προγραμματίζεται να καλυφθεί με τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει εκφράσει πολιτική βούληση για κατάθεση νομοθετικού πλαισίου, επισημαίνοντας ωστόσο τη μεγάλη καθυστέρηση στο πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη.

«Χρειάζεται νομοσχέδιο που να καθορίζει την κατώτατη αμοιβή και να διασφαλίζει ότι οι ασκούμενοι δεν θα τυγχάνουν εκμετάλλευσης ως φθηνή εργατική δύναμη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συμφωνήθηκε το σχετικό κείμενο να κατατεθεί πριν το τέλος του χρόνου.

Διαβάστε επίσης: