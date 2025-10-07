Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιατρική Σχολή, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου, ενός εξαιρετικού ακαδημαϊκού και αφοσιωμένου γιατρού, του Δρ Κωνσταντίνου Παρπέρη, Επίκουρου Καθηγητή Ιατρικής – Ρευματολογίας.

Ο Κωνσταντίνος Παρπέρης υπήρξε επιστήμονας με ήθος και ανθρωπιά, που δίδαξε με το παράδειγμά του τι σημαίνει φροντίδα, σεβασμός και αφοσίωση στον άνθρωπο. Με τη γνώση, τη σεμνότητα και το χαμόγελό του, άγγιξε ζωές και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πανεπιστημιακή και ιατρική κοινότητα.

Η ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής

Ο Δρ Κωνσταντίνος Μαρίνος Παρπέρης ήταν Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής/Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάστηκε στο παρελθόν ως Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής, Τμήμα Ρευματολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Αριζόνας στο Φοίνιξ, ΗΠΑ. Έλαβε το πτυχίο της ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και κατά τη διάρκεια του τελευταίου του έτους των σπουδών του συμμετείχε σε κλινική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Yale. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Παθολογίας στο Bridgeport Hospital / Yale University School of Medicine και την υποειδικότητα της Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Wisconsin.

Ο Δρ. Παρπέρης είχε ενεργό ρόλο ως εκπαιδευτής κλινικής ιατρικής στον τομέα της Παθολογίας-Ρευματολογίας και είχε λάβει το βραβείο "Teacher of the Year Award" από το Τμήμα Ιατρικής στην Αριζόνα. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιατρική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή και τη μάθηση βασισμένη σε κλινικά περιστατικά. Είχε περισσότερες από 65 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα (Συστηματικός Ερυθηματώδη Λύκο) και κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες. Ήταν μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν μόνο ένας ικανός επιστήμονας και ακαδημαϊκός ιατρός, αλλά και ένας άνθρωπος με βαθιά ανθρωπιά. Με ευγένεια, σεβασμό και ακούραστη προσφορά, στάθηκε δίπλα σε ασθενείς και συναδέλφους, πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς και ελπίδας. Το έργο του δεν μετριέται μόνο με τις επαγγελματικές του επιτυχίες, αλλά με τις ζωές που άγγιξε, με την αξιοπρέπεια και την ενσυναίσθηση που τον χαρακτήριζαν. Η μάχη του με τον καρκίνο ήταν γενναία.

Αντιμετώπισε την ασθένεια με τη σιωπηλή δύναμη που πάντα τον διέκρινε, με αξιοπρέπεια και με πίστη. Μέχρι την τελευταία του στιγμή, παρέμεινε αυτό που ήταν σε όλη του τη ζωή: ένας μαχητής, ένας άνθρωπος του καθήκοντος, ένας φάρος ήθους και ευγένειας. Η Ιατρική Σχολή εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του και στους λοιπούς οικείους του. Η απώλεια του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή σε όλους και όλες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, ή/και δέχθηκαν την καθοδήγηση, τη φροντίδα και την αγάπη του. Αγαπημένε μας Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε για όλα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Ο Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή σου. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Δασούπολη.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου, στις Χαλεπιανές. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία, μεταξύ 2 μ.μ. και 3 μ.μ.

Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες έως και την ημέρα τέλεσης της κηδείας ως ένδειξη πένθους.

Αιωνία του η μνήμη.