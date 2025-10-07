Η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό των εταίρων της Μεσογείου, ζητώντας άμεση και συντονισμένη δράση, όχι μόνο για την προστασία των αγροτών σήμερα, αλλά και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για τη μεσογειακή γεωργία, τόνισε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Γεωργίας των χωρών της Μεσογείου (MED9), στο Portorož της Σλοβενίας.

Η σύνοδος, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Διακήρυξης για την Ενίσχυση της Διαχείρισης Κινδύνων που σχετίζονται με το Κλίμα και Άλλους Παράγοντες στη Γεωργία, μέσω της οποίας αναγνωρίζεται ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα πλέον ευάλωτα “hotspots” της κλιματικής αλλαγής.

Ακόμη, υπογραμμίζεται η ανάγκη για συντονισμένη και ενισχυμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία του πρωτογενούς τομέα.

Η Διακήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 και επισημαίνει ότι η ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, η ευελιξία στην ενεργοποίηση μέτρων κρίσεων και η χρηματοδοτική επάρκεια θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες του νέου πλαισίου.

Η Διακήρυξη υπογραμμίζει ότι οι επαναλαμβανόμενες ζημιές και οι φυσικές καταστροφές υπονομεύουν το εισόδημα των αγροτών, αποθαρρύνουν τους νέους από το να στραφούν στη γεωργία και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά μέσω συνεχών αποζημιώσεων.

Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, η προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων κινδύνων.

Σε δηλώσεις η Υπουργός επεσήμανε ότι στη Μεσόγειο η κλιματική αλλαγή αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε, να σχεδιάζουμε και να δρούμε για το μέλλον της γεωργίας.

Ανέφερε ότι στη διάρκεια της συνόδου έγινε ένα αποφασιστικό βήμα για συντονισμένη δράση. Η Υπουργός ανέφερε ότι η περιοχή μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των αγροτών, τους υδάτινους πόρους και την επισιτιστική ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με οριακές συνθήκες βιωσιμότητας και πως δεν μπορεί να αναμένεται να επωμιστούν μόνοι τους το οικονομικό βάρος της κλιματικής αλλαγής ή να ανταγωνίζονται σε άνισες συνθήκες.

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι μαζί με τους συναδέλφους της των MED9 κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ, η οποία θα πρέπει να ενσωματώνει ισχυρότερα συστήματα πρόληψης, προσβάσιμα εργαλεία για τους αγρότες και ενισχυμένη ευρωπαϊκή στήριξη, μέσα από ανθεκτικούς και ευέλικτους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών, κατά την παρέμβασή της η Υπουργός Παναγιώτου επανέλαβε την ανάγκη για άμεσες και επαρκείς αποζημιώσεις στους παραγωγούς, ευέλικτες διαδικασίες ενεργοποίησης της στήριξης και επενδύσεις στην πρόληψη, μέσα από καινοτομία, ανθεκτικές καλλιέργειες, βιώσιμη διαχείριση νερού και αξιοποίηση της γνώσης.

Στο περιθώριο της συνόδου, οι Υπουργοί επισκέφθηκαν πρότυπες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, όπου ενημερώθηκαν για παραδοσιακές και σύγχρονες πρακτικές παραγωγής που συνδυάζουν καινοτομία, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Οι επισκέψεις ανέδειξαν τη σημασία της προσαρμογής των μεσογειακών καλλιεργειών στις νέες κλιματικές συνθήκες, αλλά και τον ρόλο των τοπικών παραγωγών στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ