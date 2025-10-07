Πλαστικά κολονάκια θα αντικαταστήσουν τα τσιμεντομπλόκ που διαχώριζαν τις δυο πορείες των οχημάτων μπροστά από τα κτήρια επιβατών του αεροδρόμιου Πάφου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος διαβεβαίωσε επίσης ότι για άλλα προβλήματα που υπάρχουν στον αερολιμένα θα γίνει συνολική ρύθμιση.

Ο Βαφεάδης μιλούσε στο πλαίσιο επίσκεψής του στον αερολιμένα Πάφου το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας αφαίρεσης των τσιμεντομπλόκ στον αεροδρόμιο Πάφου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι «σήμερα ήρθαμε εδώ για να ξεκινήσουμε μια δράση αφαίρεσης αυτών των τσιμεντομπλόκ τα οποία τοποθετήθηκαν περίπου πριν δύο χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η κρίση στο Ισραήλ».

Πλέον σήμερα, πρόσθεσε, «μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος που προέκυπτε τότε δεν υπάρχει πλέον και γι αυτό μπορούμε με ασφάλεια να τα αφαιρέσουμε».

Είναι κάτι, συνέχισε ο κ. Βαφεάδης, το οποίο ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ζητούσε από καιρό και δεν μπορουσαμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα όταν διαπιστώθηκε ότι πλέον ο κίνδυνος έχει εκλείψει.

Για αυτό, σημείωσε, «ξεκινούμε σήμερα, έχουν ήδη αφαιρεθεί κάποια απ’ αυτά θα συνεχίσουν τα Δημόσια Έργα εντός της ημέρας να τα αφαιρέσουν όλα».

Πρόσθεσε ακόμη πως τα τσιμεντομπλόκ «θα αντικατασταθούν με πλαστικά κολωνάκια τα οποία θα συνεχίσουν να διαχωρίζουν τις δύο πορείες».

Η μία πορεία θα είναι ουσιαστικά, όπως είπε, για τους οδηγούς ταξί και η άλλη για τους επιβάτες, οι οποίοι κινούνται περιμετρικά του χώρου στάθμευσης.

Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως η δράση της απομάκρυνσης των τσιμεντομπλόκ προχωρά και θα εξετάσουν στην συνέχεια πως ρυθμίζονται και όλα τα θέματα των οδηγών ταξί, τα οποία έχουν συζητήσει σε μια πολύ πρόσφατη συνάντηση τους.

Ο κ. Βαφεάδης αναγνώρισε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν στο αεροδρόμιο Πάφου, όπως το θέμα με τον χώρο παραλαβής επιβατών από τους οδηγούς ταξί που σήμερα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την έξοδο της αίθουσας αφίξεων.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εκεί θέματα αλλά θα προχωρήσουμε σε μια συνολική ρύθμιση όλων των θεμάτων», διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς πως τα τσιμεντομπλόκ μπόρεσαν να προσφέρουν ασφάλεια και κατά πόσο μπορούν να αποτρέψουν τους κομάντος να μπουν στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως «δεν ήταν αυτό το σκεπτικό, ήταν απόρροια μιας σύσκεψης κατά την οποία τα σώματα ασφαλείας είχαν καταλήξει ότι αυτό ήταν μια δράση η οποία αναβάθμιζε το επίπεδο ασφάλειας».

Όπως εξήγησε, μπορεί στην δική μας αντίληψη να μην αντιλαμβανόμαστε τι προσέφεραν, αλλά τα σώματα ασφαλείας είχαν κάποια στοιχεία υπόψη τους.

Ο κ. Βαφεάδης υπενθύμισε πως «στην αρχή είχε απαγορευτεί εντελώς η είσοδος απ’ εδώ, στην συνέχεια έγινε μια ρύθμιση και άνοιξε και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα αφαιρέσουμε όλα».

Σήμερα θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόζετο μέχρι σήμερα και πολύ σύντομα θα έχουμε να ανακοινώσουμε και άλλα θέματα για τους οδηγούς ταξί, κατέληξε ο κ. Βαφεάδης.

Από την πλευρά του ο κ. Σαββίδης ανέφερε πως σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών υλοποιεί ένα αίτημα τους, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον κ. Βαφεάδη για το αποτέλεσμα που προήλθε, όπως είπε, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και στο Υπουργείο αλλά και κατ' ιδίαν στο αεροδρόμιο σε συνάντηση τους.

Ο πρόεδρος των οδηγών ταξί του αεροδρομίου Πάφου Λεωνίδας Κούρης ευχαρίστησε τον Υπουργό για την ανταπόκριση του στην επιστολή που του έστειλε για τα διάφορα προβλήματα που έχουν οι οδηγοί των ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου, αλλά και τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ, ο οποίος για τρίτη φορά επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Πάφου.

