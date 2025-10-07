Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» προχθές απ’ τη ζωή ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου. Είχε προσβληθεί από λοίμωξη του αναπνευστικού, νοσηλεύτηκε και πέθανε στο Νοσοκομείο Λάρνακας. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2023 καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή αφού κρίθηκε ένοχος για άσεμνη επίθεση εναντίον 16χρονης μαθήτριας το 1981.

Τα οστά και οι ραδιολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης ο Κιτίου χειροτονήθηκε επίσκοπος το 1973. Ένα χρόνο πριν είχε ξεσπάσει φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και αποκαλύφθηκε μια κρύπτη κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μαζί εντοπίστηκαν και οι σαρκοφάγοι που περιείχαν οστά. Ο Χρυσόστομος τότε έλαβε την πρωτοβουλία να κάνει ραδιολογικές εξετάσεις στα οστά, τα οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι επρόκειτο για τα οστά του Αγίου Λαζάρου του Δίκαιου ή του Τετραήμερου.

Το «μυστικό» που δεν αποκάλυψε ποτέ

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά για εξετάσεις άνθρακα που έκανε τότε ο Μητροπολίτης και δεν κοινοποίησε ποτέ τα αποτελέσματά τους.

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Το 2015 ήρθαν στο νησί μας ερευνητές του CNN για λογαριασμό ντοκιμαντέρ θρησκευτικού χαρακτήρα. Τότε είχαν ζητήτησει να υποβάλουν στις ίδιες εξετάσεις τα οστά, κάτι που τους αρνήθηκε ο Κιτίου. Σκοπός τους ήταν να προβούν σε παράλληλες εξετάσεις με οστά άλλου Λαζάρου που φυλάγονται στη Μασσαλία για να διαφανεί ποιος από τους δυο είναι ο Δίκαιος.

